Резников заявил, что Украина собирается возвращать Крым с помощью предоставленного Западом оружия, — CNN

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что оружие от стран НАТО, в том числе от США, поможет Украине вернуть оккупированные Россией территории — Крым и Донбасс. Об этом глава оборонного ведомства сообщил в интервью CNN.

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"Мы собираемся освободить все наши территории, все, включая Крым. Полуостров — стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория. Мы будем двигаться шаг за шагом в направлении освобождения всех территорий", — сказал Резников.

Он объяснил, что первым шагом будет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери ВСУ. Второй этап заключается в том, чтобы отбросить российские войска на их позиции до вторжения 24 февраля.

Освобождение Крыма будет обсуждаться только на третьем этапе и к этому процессу юудут привлекать западных союзников.

Официальные лица Украины неоднократно заявляли, что ВСУ не будут использовать оружие для нападения на Российскую Федерацию, но Крым - это территорию Украины. С этим также согласны в США.

Ранее в Офисе Президента отметили, что заявление Кремля о "территориальных спорах" с Украиной по поводу Крыма свидетельствует о том, что страна-агрессор и оккупант РФ готовит морально население к сдаче полуострова.

Дело в том, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя намерения Финляндии и Швеции вступить в НАТО, заявил, что у России нет территориальных споров с этими странами. При этом Россия опасается вступления Украины в НАТО из-за наличия "территориального спора" между Москвой и Киевом.