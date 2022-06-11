Украина не планирует захватывать территории РФ - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина не намерена каким-либо образом пересекать границы России. Об этом он заявил в ходе онлайн-участия в Азиатском саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла", передает пресс-служба главы государства.

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"Украина находится на своей земле. Далеко зайти Украине – это значит зайти на территорию России. Мы этого не хотим. Мы этого не стремимся. Мы этого не делаем. У нас нет таких планов. Мы уважаем международное право, суверенитет и территориальную целостность любого государства. Но война на нашей земле. На нашей земле гибнут люди. Поэтому мы давим на Россию с нашей земли", – сказал президент.

Как отметил президент, мир сегодня должен вернуть Россию в пределы ее территории, а не искать с ней понимания, потому что только словами никто не сможет унять российское руководство.

"Уже нельзя успокаивать военно-политическое руководство РФ. Для этого поздно. Говорить с ними ежедневно, вводить конкретные финансовые, экономические санкции – все это нужно было делать раньше, до полномасштабного вторжения. Сегодня нет "серой" зоны, есть только поддержка. Если вы поддерживаете мир, то вы поддерживаете Украину. Если вы поддерживаете конкретную войну, тогда вы находите какое-то постоянное понимание с РФ", – отметил он.

По словам Зеленского, ситуация в Украине должна стать для всего мира примером того, что нужно вводить превентивные санкции и делать другие шаги, чтобы не допустить войны, не дожидаясь начала вооруженного конфликта, когда уже есть сотни тысяч жертв, миллионы беженцев и другие кризисы.

"Потому что позитива от войны нет в мире. Никто не получает от этого позитива, кроме некоторых политических лидеров, у которых ежедневно увеличиваются амбиции из-за их политического аппетита... Я считаю, что сегодня миру нужно четко ставить РФ, ее руководство на место. А их место – на их территории. И там они должны быть, жить и решать, что им делать", – подчеркнул президент.

Напомним при этом, что 28 мая Зеленский заявил, что не считает, что Украина может восстановить свою территориальную целостность военным путем, и надеется на то, что это произойдет в результате переговоров с Россией в случае, если Украина все же возобновит контроль над территорией по состоянию на 24 февраля, когда началось полномасштабное российское вторжение.

При этом он дал понять, что подразумевает возвращение дипломатическим путем как неподконтрольного Донбасса, так и Крыма, который Россия считает своей территорией.