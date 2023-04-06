"Жодних компромісів". Заступник керівника ОП пояснив свої слова про можливі перемовини України та РФ

Переговори України та РФ щодо тимчасово окупованого Криму – це лише імовірна опція, але мета залишається одна – повернення півострова. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга в коментарі ВВС Україна.

Він зазначив, що такий діалог можливий, коли Україна досягне своїх цілей, однак деокупація Криму може відбутися й військовим шляхом.

"Всі землі мають бути повернені, жодних територіальних компромісів. Коли ми досягаємо стратегічних цілей, коли ми, наприклад, виходимо на адмінмежу, ми говоримо, що потенційно може відкриватися дипломатична сторінка про повернення Криму. Але я абсолютно не виключаю і військовий спосіб", – сказав Сибіга.

Нагадаємо, в коментарі Financial Times Андрій Сибіга заявив, що Україна готова обговорювати з РФ майбутнє тимчасово окупованого Криму, якщо ЗСУ досягнуть адмінмежі півострова.

Коментуючи це, прессекретар президента України Сергій Никифоров зазначив, що в питанні можливих переговорів варто орієнтуватися лише на президента Володимира Зеленського.

На початку повномасштабної російської агресії Україна та РФ проводили перемовини щодо врегулювання війни, але потім процес зупинився.

У травні 2022 року президент України Володимир Зеленський заявляв, що не вірить у відновлення територіальної цілісності виключно військовим шляхом. Однак потім офіційна риторика української влади дещо змінилася: зокрема, представниця президента в Криму Таміла Ташева влітку заявила, що в питанні повернення території Україна насамперед розраховує на Збройні сили.

Пізніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зауважував, що Крим буде повернено комбінованим шляхом: військовою силою та дипломатією. Але українські підрозділи зайдуть на півострів зі зброєю в руках.

В день річниці повномасштабної війни Володимир Зеленський сказав, що допускає перемовини про її закінчення лише після виконання всіх пунктів його формули миру.