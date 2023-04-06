Орієнтуйтеся на Зеленського. Никифоров прокоментував слова представника ОП про можливість перемовин щодо Криму

У питанні можливих переговорів України з Росією варто орієнтуватися лише на президента Володимира Зеленського. Про це заявив його прессекретар Сергій Никифоров у коментарі Liga.net.

Таким чином він відреагував на слова заступника керівника Офісу президента Андрія Сибіги про можливість перемовин стосовно тимчасово окупованого Криму.

"У цьому питанні слід орієнтуватися на слова президента України та верховного головнокомандувача", – висловився речник Зеленського.

Нагадаємо, Андрій Сибіга в коментарі Financial Times заявив, що Україна готова обговорювати з РФ майбутнє тимчасово окупованого Криму, якщо ЗСУ досягнуть адмінмежі півострова. При цьому він зауважив, що це не означає виключення варіанту звільнення півострова українською армією.

На початку повномасштабної російської агресії Україна та РФ проводили перемовини щодо врегулювання війни, але потім процес зупинився.

У травні 2022 року президент України Володимир Зеленський заявляв, що не вірить у відновлення територіальної цілісності виключно військовим шляхом. Однак згодом офіційна риторика української влади дещо змінилася: зокрема, представниця президента в Криму Таміла Ташева влітку заявила, що в питанні повернення території Україна насамперед розраховує на Збройні сили.

Пізніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зауважував, що Крим буде повернено комбінованим шляхом: військовою силою та дипломатією. Але українські підрозділи зайдуть на півострів зі зброєю в руках.

В день річниці повномасштабної війни Володимир Зеленський сказав, що допускає перемовини про її закінчення лише після виконання всіх пунктів його формули миру.