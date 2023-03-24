"Поки є така можливість". У ГУР закликали колаборантів тікати з Криму

Окупаційна влада Росії розпочала евакуацію з тимчасово захопленого Криму. Так само краще зробити всім, хто співпрацювали з окупантами.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє пресслужба ГУР.

За його словами, напередодні місцеві жителі почули на FM-станціях попередження про те, що їм необхідно готуватися до виїзду. Юсов вважає, що попередження стосується тих кримчан, які співпрацювали з окупаційною владою.

"Для того, щоб там був мир і порядок, півострів необхідно деокупувати і повернути туди законну українську владу. Власне, повернути Крим у рідну українську гавань, що обов'язково й відбудеться найближчим часом. Тому всім тим, хто працює на Росію, справді найближчим часом краще покинути територію українського Криму", – заявив він.

Представник ГУР також повідомив, що російське командування на півострові та окупаційна адміністрація дуже активно продають нерухомість і вивозять свої сім'ї з Криму.

"Але іншим, рядовому складу, кажуть: не переймайтеся, усе спокійно, усе під контролем... Але це вже як мем про те, що "спецоперація" йде за планом... Пов'язані з росіянами сім'ї вивозять, і дуже активно. І це привід задуматися всім іншим, хто пов'язав свою долю зі злочинним путінським рашистським режимом. Крим краще покидати, доки така можливість є", – додав Юсов.

Нагадаємо, Росія почала будівництво оборонних споруд на окупованих територіях України ще у листопаді 2022 року, щоб запобігти просуванню Збройних сил України. А у грудні окупанти почали укріплювати берегову лінію в Криму, побоюючись висадки українського десанту.