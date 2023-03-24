"Пока есть такая возможность". В ГУР призвали коллаборантов бежать из Крыма

Оккупационные власти России начали эвакуацию из временно захваченного Крыма. Так же лучше поступить всем, кто сотрудничал с оккупантами.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает пресс-служба ГУР.

По его словам, накануне местные жители услышали на FM-станциях предупреждение, что им необходимо готовиться к выезду. Юсов считает, что предупреждение касается тех крымчан, которые сотрудничали с оккупационными властями.

"Для того чтобы там был мир и порядок, полуостров необходимо деоккупировать и вернуть туда законную украинскую власть. Собственно, вернуть Крым в родную украинскую гавань, что обязательно и случится в ближайшее время. Поэтому всем работающим на Россию действительно в ближайшее время лучше покинуть территорию украинского Крыма", – заявил он.

Представитель ГУР также сообщил, что российское командование на полуострове и оккупационная администрация очень активно продают недвижимость и увозят свои семьи из Крыма.

"Но другим, рядовому составу, говорят: не беспокойтесь, все спокойно, все под контролем... Но это уже как мем о том, что "спецоперация" идет по плану... Связанные с россиянами семьи вывозят, и очень активно. И это повод задуматься всем другим, кто связал свою судьбу с преступным путинским рашистским режимом. Крым лучше покидать, пока такая возможность есть", – добавил Юсов.

Напомним, Россия начала строительство оборонных сооружений на оккупированных территориях Украины еще в ноябре 2022 года, чтобы предотвратить продвижение Вооруженных сил Украины. А в декабре оккупанты начали укреплять береговую линию в Крыму, опасаясь высадки украинского десанта.