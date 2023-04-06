Ориентируйтесь на Зеленского. Никифоров прокомментировал слова представителя ОП о возможности переговоров по Крыму

В вопросе возможных переговоров Украины с Россией следует ориентироваться только на президента Владимира Зеленского. Об этом заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров в комментарии Liga.net.

Таким образом он отреагировал на слова заместителя руководителя Офиса президента Андрея Сибиги о возможности переговоров относительно временно оккупированного Крыма.

"В этом вопросе следует ориентироваться на слова президента Украины и верховного главнокомандующего", – высказался спикер Зеленского.

Напомним, Андрей Сибига в комментарии Financial Times заявил, что Украина готова обсуждать с РФ будущее временно оккупированного Крыма, если ВСУ достигнут админграницы полуострова. При этом он отметил, что это не означает исключение варианта освобождения полуострова украинской армией.

В начале полномасштабной российской агрессии Украина и РФ проводили переговоры по урегулированию войны, но затем процесс остановился.

В мае 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не верит в восстановление территориальной целостности только военным методом. Однако впоследствии официальная риторика украинских властей несколько изменилась: в частности, представитель президента в Крыму Тамила Ташева летом заявила, что в вопросе возвращения территории Украина прежде всего рассчитывает на Вооруженные силы.

Позже начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отмечал, что Крым будет возвращен комбинированным путем: военной силой и дипломатией. Но украинские подразделения зайдут на полуостров с оружием в руках.

В день годовщины полномасштабной войны Владимир Зеленский сказал, что допускает переговоры по ее окончанию только после выполнения всех пунктов его формулы мира.