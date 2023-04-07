Деокупація Криму є безальтернативною для всього світу - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає деокупацію Криму безальтернативною для всього світу. Про це він сказав на зустрічі з українськими воїнами-мусульманами, лідерами Меджлісу кримськотатарського народу та представниками мусульманського духовенства, де взяв участь в іфтарі – вечері, яка проводиться під час священного для мусульман місяця Рамадан.

"На жаль, на землі Криму зараз, під російським триколором, панує зло, приниження, репресії, вбивства, війна... Але там, де почався шлях зла, саме там на нас чекає й перемога – перемога над цим злом. Деокупація Криму є безальтернативною не лише для України, а й для всього світу", - підкреслив глава держави.

Як наголосив президент, Україна завжди пам’ятатиме героїзм тих, хто бʼється за те, щоб на всіх українських землях була свобода й безпека. Він нагадав, що саме з окупації українського Криму, з репресій на півострові проти кримських мусульман почалася спроба Росії поставити в рабське становище Україну та інші народи цивілізованої Європи.

Зеленський зазначив, що, поважаючи територіальну цілісність "усіх держав світу", Україна очікує поваги й до своєї територіальної цілісності – від Полісся до узбережжя Чорного та Азовського морів.

"За це ми й боремося, за це й моляться наші люди. Ми повернемося в Крим. І тоді у світ повернеться спокій, бо агресор програє. Все інше може тільки розпалити жагу Росії воювати. Нехай же агресор відчуває на собі, що нікому не дозволено ламати життя народів і обкрадати народи, нікому не дозволено ширити світом зло, руїни", – сказав президент.

За його словами, перемога України означатиме перемогу життя для всіх українців різних конфесій та походження, "але з однією мрією і однією вірою – вірою в добро".

Зазначається, що іфтар з Зеленським на території Кримськотатарського культурного центру Birlik у Київській області розділили українські військовослужбовці-мусульмани, зокрема кримські татари, азербайджанці, волзькі татари та українці, які прийняли іслам. Зокрема це капелани, парамедики, добровольці та інші.

Були присутні й керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його заступники Андрій Сибіга та Роман Машовець, постійна представниця президента в АР Крим Таміла Ташева, голова Меджлісу Рефат Чубаров та члени Меджлісу, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, голова Духовного управління мусульман Криму Айдер Рустемов, голова Фонду державного майна Рустем Умєров, перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, заступник генерального директора Українського інституту Алім Алієв, співачка Джамала, представники громадськості й дипломатичних установ.

"Сьогодні ми започатковуємо таку традицію для України – іфтар – саме на офіційному рівні. Разом з нашими воїнами, з нашими героями, з присутніми воїнами-мусульманами, разом з Меджлісом кримськотатарського народу, разом з представниками всієї мусульманської спільноти України. І цим ми стверджуємо всі, що Україна цінує кожну людину, цінує кожну спільноту", - зазначив глава держави.

За його словами, різноманіття, закріплене повагою, є частиною характеру незалежної України, і такий її характер завжди зміцнюється й скеровує народ саме на добрі справи.

"Україна вдячна мусульманам нашої держави й усім у мусульманській спільноті світу, хто так само, як і ми, прагне миру й захисту від зла", – підкреслив Зеленський.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять воїнів, які віддали свої життя, захищаючи українську держави й громадян. Президент вручив державні нагороди українським військовослужбовцям, зокрема ордени "За мужність" ІІІ ступеня та "За заслуги" ІІІ ступеня, а також медалі "За військову службу Україні" й "Захиснику Вітчизни".

Нагадаємо, що раніше у п'ятницю стало відомо, що президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва пропонує Україні поступитися Кримом Росії в обмін на припинення війни і спокій. В Українському Міністерстві закордонних справ відповіли на це, що "цінують зусилля" Лули з пошуку рішення задля припинення російської агресії, однак при цьому немає жодної юридичної, політичної чи моральної причини, "чому ми маємо поступатися хоча би сантиметром української землі".