Зеленский утвердил состав Консультативного совета по деоккупации и реинтеграции Крыма: кто в него вошел

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональный состав Консультативного совета по деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Соответствующий указ №283/2023 опубликован на сайте Офиса президента.

Согласно ему, в состав Консультативного совета входят по должности руководитель Офиса президента Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, заместители руководителя Офиса президента Украины, к ведению которых отнесены вопросы региональной политики, информационной политики, внешней политики и стратегического партнерства, европейской и евроатлантической интеграции, национальной безопасности и обороны.

Также в ее состав входят постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева и директор Национального института стратегических исследований Александр Богомолов.

Кроме того, в состав Консультативного совета включили вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук, вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова, министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, главу Службы безопасности Украины Василия Малюка, генерального прокурора Андрея Костина.

В состав Консультативного совета по деоккупации и реинтеграции Крыма входят еще 42 человека, среди которых лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и председатель Меджлиса Рефат Чубаров, омбудсмен Дмитрий Лубинец и народные депутаты Александр Мережко, Мария Мезенцева и Никита Потураев.

Возглавляет Консультативный совет по деоккупации и реинтеграции Крыма президент Украины Владимир Зеленский.

Заметим, Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя создан 15 августа 2022 года.

Напомним, украинские ведомства начинают готовить кадровый резерв, который будет работать в деоккупированном Крыму.

Также Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заверило, что Киев не намерен группами депортировать граждан РФ из украинского Крыма после деоккупации полуострова.