В ВСУ подтвердили удар по двум стратегическим мостам между Херсонщиной и Крымом

6 августа украинские военные нанесли удары по двум автомобильным мостам: Чонгарскому, который находится на границе Херсонской области и Крыма и Геническому, соединяющему Геническ с Арабатской Стрелкой.

Данную информацию подтвердили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ.

При этом, в районе одного из мостов произошел настолько сильный взрыв, что повреждения получил и газопровод, проложенный рядом. Так называемый глава оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения.

В росСМИ пишут, что работа пропускного пункта Чонгар, который находится на границе Крыма и Херсонской области, временно приостановлена.

Заметим, что Чонгарский автомобильный мост имел важное логистическое значение для окупантов и использовался для доставки боеприпасов и топлива из оккупированного Крыма российской группировке на юго-востоке Украины.

В то же время, в Генштабе ВСУ сообщают, что Силы обороны Украины продолжают контрнаступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях и осуществляют меры контрбатарейной борьбы и такие удары по глубокому тылу оккупантов, скорее всего, являются частью плана контрнаступления.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава, 2 артиллерийских средства на огневых позициях и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что август стал особенно удачным для украинских "охотников". Он анонсировал расширение масштабов ударов по оккупантам, увеличение дальности боевой работы и уровня и тяжести российских потерь.