В ISW розповіли, як удари ЗСУ по Чонгарському і Генічеському мостах вплинуть на логістику окупантів

Удари по Чонгарському і Генічеському мостах , що з'єднують окупований Крим з материковою Україною, є частиною ширшої стратегії ЗСУ в рамках створення умов для посилення контрнаступу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 6 серпня ЗСУ завдали удару по двох ключових автомобільних мостах, розташованими вздовж найважливіших російських наземних ліній зв'язку, які з'єднують Крим з материковою частиною України. Внаслідок цього російські війська були змушені перенаправити автомобільний рух з більш коротких східних маршрутів на довші західні, що суттєво порушує логістику армії РФ.

Керівник так званої окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що ЗСУ нібито випустили 12 ракет по мосту через Генічеську протоку, що з'єднує Генічеський район з Арабатською стрілкою, і що 9 із цих ракет начебто перехопила російська ППО. А так званий голова Криму Сергій Аксьонов сказав, що українські воїни нібито випустили 2 ракети по мосту через Чонгар, а одна ракета пошкодила дорожнє полотно автомобільного мосту.

При цьому російські джерела стверджують, що українські сили використовували крилаті ракети Storm Shadow для завдання обох ударів.

Також Аксьонов розповів, що начебто ведуться ремонтні роботи на мосту через Чонгар, і що окупанти перенаправлять весь трафік через КПВВ "Армянськ" та "Перекоп" на траси М-17 (Армянськ - Олешки) та Т2202 (Армянськ - Нова Каховка). Натомість окупаційне міністерство транспорту Криму оголосило, що весь рух через КПП "Джанкой" трасою М-18 закрито, але рух мостом через Керченську протоку і через Керченську поромну переправу працює у звичайному режимі.

Крім того, призупинено в'їзд цивільних осіб на окуповану Арабатську стрілку з 31 липня, а російські офіційні особи не коментують стан руху трасою Генічеськ - Арабатська стрілка.

Аналітики ISW зауважують, що російські окупанти змушені будуть перенаправити свою військову логістику на довші західні маршрути між окупованим Кримом та та частиною території Херсонської області. Щоб уникнути зони ураження українською артилерією на Херсонщині, загарбники, скоріше за все, будуть змушені використовувати сільські дороги, що суттєво сповільнить матеріально-технічну підтримку їхніх підрозділів.

"Неясно, як швидко росіяни зможуть відремонтувати міст через Чонгар, і так само неясно, чи відремонтували вони залізничний міст, по якому українські війська завдали удару 29 липня", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що українські удари по мостах на критично важливих для росіян напрямках є частиною ширшої української кампанії, спрямованої на створення умов майбутніх контрнаступальних операцій.

Крім того, російські військові блогери стверджують, що удари ЗСУ 6 серпня показують, що українські сили методично намагаються відрізати російське угруповання на півдні України та порушити його логістику, подібно до української кампанії з перехоплення під час Херсонського контрнаступу.

Також вони зазначають, що російську оборону на західному (правому) березі Херсонської області було порушено за лічені дні після кількох місяців ударів ЗСУ по логістиці окупантів, і висловлюють побоювання, що ситуація може повторитися.

В ISW припускають, що українські удари по східних контрольно-пропускних пунктах, швидше за все, перервуть перекидання російського особового складу, техніки та обладнання з окупованого Криму для проведення найважливіших оборонних операцій РФ у західній частині Запорізької області та в районі кордону між Запорізькою та Донецькою областями на невизначений термін.

Аналітики підкреслюють, що українські офіційні особи регулярно заявляли, що метою ударів по мостах є ослаблення логістики загарбників та їх оборонних можливостей, щоб створити сприятливі умови для майбутніх контрнаступальних дій ЗСУ.

Удари ЗСУ по Чонгарському мосту

Нагадаємо, 6 серпня українські військові завдали ударів по двох автомобільних мостах: Чонгарському, який знаходиться на межі Херсонської області і Криму та Генічеському, що з'єднує Генічеськ з Арабатською Стрілкою.

Також у ніч проти 22 червня російські окупанти заявили про вибух на Чонгарському мосту поблизу тимчасово окупованого Криму. За повідомленням окупантів, "прилетіли" ракети Storm Shadow.

Пошкодження мосту тоді стало великою перешкодою для руху вантажних автомобілів і транспортних засобів. Це значно ускладнило переміщення військової техніки та боєприпасів для російських військових формувань, які розташовані на півдні України.

Зауважимо, російські військові блогери та пропагандисти мовчать про удар Збройних сил України по Чонгарському мосту, який сполучає материкову Україну з окупованим Кримом, так як російська влада наказала їм обходити "незручні" теми.