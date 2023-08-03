Кремль ледве стримує паніку у російському медіапросторі, - ISW

Кремль став уразливішим і ледве стримує паніку через публічні суперечки між впливовими медіаперсонами та військовими блогерами з приводу невдач, які спіткали окупантів у Криму та на фронті.

Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російський військовий блогер різко звинуватив інших відомих так званих військових кореспондентів тому, що вони "імбецили", які підтримують "провокаційні публікації" та "шалену критику" Міноборони РФ.

Причиною таких жорстких висловлювань стала публікація блогерами зображень, що показують наслідки нещодавніх ударів ЗСУ під окупованим Севастополем та на мосту Чонгар у Криму, які, на думку цього недолугого блогера, можуть "безвідповідально сіяти паніку".

Інший проросійський блогер, який підтримує Кремль, звинуватив одного з критично налаштованих "військкорів" у крадіжці грошей, які збирали для підтримки армії окупантів.

В ISW зауважують, що ці публікації привернули значну увагу інших російських коментаторів. Один військовий кореспондент заявив, що вся проблема полягає в публікації фото ймовірних українських ударів по об'єктах в окупованому Криму, наголосивши, що оригінальні зображення взяті з українських каналів Telegram.

Інший відомий російський блогер заявив, що суперечка про розміщення зображень наслідків ударів у Криму стала настільки напруженою, що привернула увагу кримського управління ФСБ і так званого голови кримської окупаційної адміністрації Сергія Аксьонова, які зацікавлені у запобіганні паніки на півострові.

"Суперечка навколо цих двох блогерів свідчить про те, що питання про удари по Криму є явно невралгічною точкою у російському інформаційному просторі", - підкреслили аналітики

Вони нагадали, що раніше, після очевидного удару ЗСУ по мосту Чонгар 29 липня, переважна більшість російських блогерів зберігала мовчання, а кілька обраних каналів просто репостили зображення завданих збитків у наступні дні.

Аналітики припускають, що Кремль, можливо, офіційно наказав блогерам мовчати про кримські удари, що ще раз підтверджує той факт, що висвітлення подій на півострові створило значну напруженість у російському інформаційному просторі.

"Російська влада, у тому числі кримська окупаційна адміністрація, дуже зацікавлена в обмеженні поширення інформації про удари та їх наслідки для російської логістики через окупований півострів через побоювання, що ця інформація викличе паніку серед населення і поставить під сумнів здатність РФ ефективно захистити окуповані території", - підкреслюють аналітики.

Дуже стримана реакція російських блогерів на нещодавні удари по Криму різко контрастує з їхньою реакцією на нещодавні удари безпілотників по Москві. Блогери відносно активно реагували на удари українських безпілотників по Москва-Сіті в останні дні, причому деякі російські джерела прямо звинуватили мера Москви Сергія Собяніна в ударах через нездатність його адміністрації забезпечити захист повітряного простору Москви.

Захист російських позицій у Криму, навпаки, явно є обов’язком начальника Генерального штабу Росії генерала армії Валерія Герасимова. Російський Генштаб може побоюватися, що блогери, які повідомляють про українські атаки на Крим, підігрівають негативне сприйняття компетентності Герасимова, а також ризикують розпалити паніку на півострові, тоді як російська влада може відчувати себе спокійно, дозволяючи більшій кількості місцевих чиновників, таких як Собянін, взяти на себе відповідальність за напади на Москва та інші міста Росії.

Як вважають у британській розвідці, останні події у Росії, зокрема, атаки безпілотників на Москву, підняття призовного віку та заколот ПВК "Вагнер", свідчать про те, що Кремль більше не може захистити населення від війни з Україною.