Кремль еле сдерживает панику в российском медиапространстве, - ISW

Кремль стал более уязвимым и еле сдерживает панику из-за публичных споров между влиятельными медиаперсонами и военными блоггерами по поводу неудач, постигших оккупантов в Крыму и на фронте.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российский военный блоггер резко обвинил других известных так называемых военных корреспондентов в том, что они "имбециллы", поддерживающие "провокационные публикации" и "безумную критику" Минобороны РФ.

Причиной столь жестких высказываний стала публикация блоггерами изображений, показывающих последствия недавних ударов ВСУ под оккупированным Севастополем и на мосту Чонгар в Крыму, которые, по мнению этого бестолкового блоггера, могут "безответственно сеять панику".

Другой пророссийский блоггер, поддерживающий Кремль, обвинил одного из критически настроенных "военных корреспондентов" в краже денег, которые собирали для поддержки армии оккупантов.

В ISW отмечают, что эти публикации привлекли большое внимание других российских комментаторов. Один военный корреспондент заявил, что вся проблема заключается в публикации фото вероятных украинских ударов по объектам в оккупированном Крыму, отметив, что оригинальные изображения взяты из украинских каналов Telegram.

Другой известный российский блоггер заявил, что спор о размещении изображений последствий ударов в Крыму стал настолько напряженным, что привлек внимание крымского управления ФСБ и так называемого главы крымской оккупационной администрации Сергея Аксенова, которые заинтересованы в предотвращении паники на полуострове.

"Спор вокруг этих двух блоггеров свидетельствует о том, что вопрос об ударах по Крыму является явно невралгической точкой в российском информационном пространстве", - подчеркнули аналитики.

Они напомнили, что ранее, после очевидного удара ВСУ по мосту Чонгар 29 июля, подавляющее большинство российских блоггеров хранили молчание, а несколько избранных каналов просто репостили изображение нанесенного ущерба в последующие дни.

Аналитики предполагают, что Кремль, возможно, официально отдал приказ блогерам молчать об ударах по Крыму, что еще раз подтверждает тот факт, что освещение событий на полуострове создало значительную напряженность в российском информационном пространстве.

"Российские власти, в том числе крымская оккупационная администрация, очень заинтересованы в ограничении распространения информации об ударах и их последствиях для российской логистики из-за опасений, что эта информация вызовет панику среди населения и посеет сомнения в способности РФ эффективно защитить оккупированные территории", – подчеркивают аналитики.

Очень сдержанная реакция российских блоггеров на недавние удары по Крыму резко контрастирует с их реакцией на недавние удары беспилотников по Москве. Блоггеры относительно активно реагировали на удары украинских беспилотников по Москве-Сити в последние дни, причем некоторые российские источники прямо обвинили мэра Москвы Сергея Собянина в ударах из-за неспособности его администрации обеспечить защиту воздушного пространства Москвы.

Защита русских позиций в Крыму, напротив, очевидно является обязанностью начальника Генерального штаба России генерала армии Валерия Герасимова. Российский Генштаб может опасаться, что блоггеры, сообщающие об украинских атаках на Крым, подогревают негативное восприятие компетентности Герасимова, а также рискуют разжечь панику на полуострове, тогда как российские власти могут чувствовать себя спокойно, позволяя большему количеству местных чиновников, таких как Собянин, взять на себя ответственность за нападения на Москва и другие города России.

Как считают в британской разведке, последние события в России, в частности атаки беспилотников на Москву, поднятие призывного возраста и мятеж ЧВК "Вагнер" свидетельствуют о том, что Кремль больше не может защитить население от войны с Украиной.