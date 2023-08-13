ЗСУ зайняли позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області, - ISW

Збройні сили України вже деякий час зберігають присутність на лівому березі Дніпра у Херсонській області, на відміну від попередніх українських рейдів, проте ці позиції ще не є плацдармом.

Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що ЗСУ зайняли позиції на захід від Козачих Таборів після кількох днів обмежених рейдів через річку Дніпро. Російські військові блогери повідомляли що українські розвідувальні групи продовжують діяти на захід від Козачих Таборів, але сам населений пункт залишається окупованим.

Як зауважують в ISW, українські розвідувальні групи продовжують діяти в районі Антонівського мосту та Голої Пристані та проводять рейди через річку Дніпро.

На думку аналітиків, заяви Росії про те, що Сили оборони України зберігають присутність на східному березі Дніпра, дозволяють припустити, що російські окупанти занепокоєні тим, що ЗСУ зайняли напівстійкі позиції на березі.

В ISW вважають, що ефективна механізована контратака Росії може поставити під загрозу українську передову позицію, але неясно, чи російські військові мають необхідні для цього механізовані резерви.

У Міноборони України прокоментували чутки про висадку ЗСУ лівому березі Дніпра на Херсонщині.

"Знову почався експертний ажіотаж довкола лівого берега на Херсонщині. Приводів для ажіотажу немає. Для того, щоб там висадитись, не бути знищеним та ще й закріпитись, потрібно зачистити територію і відкинути ворога. Ми бережемо людей, тому працюємо контрбатарейно", - зауважила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона підтвердила, що на лівому березі Дніпра "певні підрозділи виконали певне завдання", не уточнивши яке саме.

"Це передбачувано, адже наша мета - повернути всі тимчасово окуповані території, тож ми скрізь відпрацьовуємо таку можливість", - підкреслила Маляр.

Раніше ISW повідомляв, що Збройні сили України здійснили обмежений рейд через Дніпро і висадилися на лівому березі Херсонської області. Українські військові прорвали оборону вглиб на 800 метрів і повернулись назад.