ЗСУ значно просунулися на одному з напрямків, будь-який прорив може стати вирішальним, - ISW

Збройні сили України мають суттєві тактичні успіхи у західній частині Запорізької області. Контрнаступальні операції українських сил змушують російських окупантів передислокувати свої сили.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що українські сили досягли тактично значних успіхів у західній частині Запорізької області і продовжили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту.

Геолокаційні дані, опубліковані 11 серпня, підтверджують, що українські війська досягли північних околиць Роботиного (10 км на південь від Оріхова) на заході Запорізької області, хоча постійність і протяжність цих позицій наразі незрозумілі.

Аналітики зауважують, що українські війська вже кілька тижнів проводять регулярні наземні атаки в напрямку Роботиного щоб ослабити оборону армії РФ.

"Здатність Сил оборони просунутися до околиць Роботиного, на оборону якого російські війська витратили значні зусилля, час і ресурси, залишається значною, навіть якщо українські досягнення на даний момент є обмеженими", - підкреслюють в ISW.

Аналітики зазначають, що опубліковані 11 серпня геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися в Урожайне (9 км на південь від Великої Новосілки) вздовж кордону Донецької та Запорізької областей.

"Українські контрнаступальні операції, схоже, змушують військових РФ передислоковувати російські сили, що обороняються на заході Запорізької області. Це вказує на те, що українські зусилля там можуть суттєво послабити російську оборону", - зауважують в ISW.

Аналітики вказують на те, що передислокація на ключових ділянках фронту, ймовірно, ще більше послабить російські оборонні лінії та загрожує швидкою деградацією сил, які російські військові використовують як підкріплення.

"Наразі Росія, схоже, не має значних наявних сил, які вона могла б залучити для підкріплення, не ставлячи під загрозу інші сектори фронту. Українські контрнаступальні операції відтягнули елітні російські з'єднання і частини в район Бахмута і продовжують їх там утримувати", - констатують аналітики.

Вони додають, що російські війська також залучили значну кількість сил для локальних наступальних операцій в районі Куп'янська і Сватового, які мають на меті так само відтягнути українські війська від районів українських контрнаступальних операцій.

"Навіть якщо російське командування вирішить припинити локальні наступальні операції в цих районах, російським військам, ймовірно, знадобиться деякий час, щоб відвести сили для передислокації, не відкриваючи ділянок фронту для успішних українських контратак. Натомість українські війська, ймовірно, використовуватимуть ослаблені російські угруповання на інших ділянках фронту, де вони активно проводять наступальні операції, у разі подальшого пересування російських військ", – прогнозують аналітики.

На їхню думку, передислокація військ РФ у бічному напрямку, вірогідно, збільшить ймовірність того, що росіяни будуть змушені відступити на підготовлені оборонні позиції без значної підтримки в разі українського прориву.

"Таким чином, подальша деградація російських військ, що обороняються, створює можливості для того, щоб будь-який український прорив став потенційно вирішальним", – підсумовують в ISW.

Зауважимо, українські військові продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. В напрямку населених пунктів Урожайне, Приютне та Вербове наші оборонці мали частковий успіх і закріплюються на досягнутих рубежах.

Контрнаступ ЗСУ: нелегко, проте за планом

Українські військові з початку контрнаступу змогли деокупувати понад 241 квадратний кілометр.

За оцінкою США, Україна вже повернула 50% території, яку Росія захопила з початку свого вторгнення.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що контрнаступ відбувається нелегко, адже значна територія замінована російськими окупантами. Він вказував, що прогрес на полі бою був "повільнішим, ніж хотілося б". Водночас нещодавно він заявив, що незабаром темпи контрнаступу прискоряться.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що контрнаступ Сил оборони України відстає від графіка, проте йде за планом.