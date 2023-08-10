Аналітики ISW проаналізували контрнаступ українських військових

Протягом минулої доби українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту та просунулися вперед. Сили оборони наступають на Бахмутському, Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Про це пишуть аналітики з Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 серпня, свідчать про те, що українські сили просунулися на північний на заході Запорізької області, але масштаб цього просування наразі невідомий.

Речник Таврійського оперативно-стратегічного угруповання військ України Сергій Кузьмін 8 серпня заявив, що українські війська вийшли на першу лінію оборони РФ у невстановленому районі на мелітопольському або бердянському напрямках.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські сили частково досягли успіху на південь від Великої Новосілки поблизу Урожайного та Приютного та на південний схід від Оріхова поблизу Вербового.

Аналітики зазначають, що і відомий російський "воєнкор" стверджував, що українські сили просунулися в Урожайне в районі кордону Донецько-Запорізької області, і припустив, що українські сили, можливо, захопили деякі російські позиції на південь від Бахмута.

Посилаючись на слова Маляр, в інституті написали, що Сили оборони ведуть контрнаступ належним чином і успішно деградують наступальний потенціал Росії, як це робили українські війська під час кампанії блокування влітку-осені 2022 року в Херсонській області.

При цьому, російські війська продовжували обмежені спроби наступу в районі кордону між Донецькою і Запорізькою областями, але жодного просування не досягли. Українські війська відбили спроби росіян повернути втрачені позиції біля Староморського.

Нагадаємо, вчора ISW повідомляв, що Збройні сили України здійснили обмежений рейд через Дніпро і висадилися на лівому березі Херсонської області. Українські військові прорвали оборону вглиб на 800 метрів і повернулись назад.