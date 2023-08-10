Аналитики ISW проанализировали контрнаступление украинских военных

За прошедшие сутки украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта и продвинулись вперед. Силы обороны наступают на Бахмутском, Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Об этом пишут аналитики из Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 9 августа, свидетельствуют о том, что украинские силы продвинулись на северо-западе на западе Запорожской области, но масштаб этого продвижения пока неизвестен.

Представитель Таврической оперативно-стратегической группировки войск Украины Сергей Кузьмин 8 августа заявил, что украинские войска вышли на первую линию обороны РФ в неустановленном районе на мелитопольском или бердянском направлениях.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские силы частично преуспели к югу от Великой Новоселки близ Урожайного и Приютного и к юго-востоку от Орехова близ Вербового.

Аналитики отмечают, что и известный российский военкор утверждал, что украинские силы продвинулись в Урожайное в районе границы между Донецкой и Запорожской областями, и предположил, что украинские силы, возможно, захватили некоторые российские позиции к югу от Бахмута.

Ссылаясь на слова Маляр, в институте написали, что Силы обороны ведут контрнаступление должным образом и успешно деградируют наступательный потенциал России, как это делали украинские войска во время кампании по блокированию летом-осенью 2022 года в Херсонской области.

При этом российские войска продолжали ограниченные попытки наступления в районе границы Донецко-Запорожской области, но ни одного продвижения не добились. Украинские войска отразили попытки россиян вернуть утраченные позиции возле Староморского.

Напомним, вчера ISW сообщал, что Вооруженные силы Украины совершили ограниченный рейд через Днепр и высадились на левом берегу Херсонской области. Украинские военные прорвали оборону вглубь 800 метров и вернулись назад.