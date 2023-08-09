В Минобороны рассказали, на каких участках фронта ВСУ имеют успех

По состоянию на 9 августа украинские военные продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В направлении населенных пунктов Урожайное, Приютное и Вербовое наши защитники имели частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, российские войска пытались наступать в районе населенных пунктов Новокалиново, Северное, Новомихайловка и Старомайорское и вернуть себе ранее занимаемые позиции, но успеха не имели.

"Наши бойцы не оставляют врагу шанса на продвижение и возвращение утраченных позиций", – написала Маляр.

Она добавляет, что и на Востоке и на Юге враг сейчас несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, а ВСУ существенно снизили наступательный и оборонительный потенциал врага и не дают ему реализовать планы.

На Бахмутском направлении ВСУ продолжают наступать на южном фланге. При этом враг делает попытки восстановить свое положение в окрестностях Клищиевки и в районе Зайцево и постоянно обстреливает данные позиции, пишет Маляр.

На севере основным направлением наступления врага остается Купянский. Здесь противник сформировал наступательную группировку и пытается двигаться вперед, однако безуспешно. Ситуация сложная, но находится под контролем ВСУ. Силы обороны Украины успешно сдерживают россиян, несмотря на высокую интенсивность обстрелов.

По ее словам, оккупанты несколько дней пытались наступать в районе Синьковки Харьковской области, также безуспешно. Россияне пытались прорвать оборону наших войск и выйти в Купянск.

Сегодня утром стало известно, что ВСУ совершили ограниченный рейд через Днепр и высадились на левом берегу Херсонской области. Украинские военные прорвали оборону вглубь 800 метров и вернулись назад.