Зеленский: Контрнаступление сложное, но у Украины есть инициатива

Контрнаступление Украины сложнее, а прогресс - более медленный, чем ожидалось. Однако украинской армии удается продвигаться и сохранять инициативу на поле боя.

Об этом в интервью La Nacion рассказал президент Владимир Зеленский.

По его словам, на темпы продвижения сил обороны влияют разные факторы. На одних участках фронта – это минные поля, на других – русские наставили заграждения и укрепления.

"Об этом можно говорить долго. О направлениях, о том, что правильно, а что нет. Но контрнаступление — это наступление армии, а не уход. И это важный позитивный аспект. Инициатива в руках Украины", - сказал Зеленский.

Однако он подчеркнул, что вести активную войну такое долгое время очень трудно. Еще больше сложностей добавляет то, что ВСУ не хватает нужного оружия и военные вынуждены экономить боеприпасы.

"И я просто знаю, что нам тяжело, а россиянам тяжелее. В наших глазах – усталость, но в их глазах есть страх и это две разные вещи. Придется терпеть. Что я могу сказать? Мы должны быть терпеливы, если хотим победить. (…) Они должны покинуть нашу территорию", – добавляет президент.

Он подчеркнул, что Россия, в отличие от Украины, может закончить эту войну быстро и без лишних жертв, но для этого нужно, чтобы в Кремле думали о ненужных жертвах среди своих военных. При этом Украина не собирается продолжать войну на территории Российской Федерации, поскольку, по словам Зеленского, "это никогда не было нашей целью".

"Мы освобождаем только собственные территории. Им есть куда вернуться. Им есть куда идти, а нам - нет. Потому что это наша единственная земля", - подчеркнул Зеленский.

Как проходит контрнаступление Украины

Заметим, что в эфире телемарафона заместитель командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сергей Кузьмин рассказал, что украинские войска продолжают наступать на Мелитопольском направлении в районе населенного пункта Роботино. Им удалось продвинуться вперед, но продвижение идет буквально сотнями метров.

На Бердянском направлении украинские защитники также смогли продвинуться вперед.

Как добавила заместитель министра обороны Анна Маляр, украинские военные воюют в условиях непрерывных вражеских обстрелов, на сплошных минных полях и бесконечных вражеских штурмов. Однако главным результатом является то, что, несмотря на такие активные действия, враг не способен продвинуться, а ВСУ продолжают наступление.

Напомним, на протяжении всей недели восток был эпицентром боевых действий. Армия страны агрессора РФ бросила все силы, чтобы остановить наступление ВСУ, но успехов нет. Украинские военные с начала контрнаступления смогли деоккупировать более 241 квадратного километра.