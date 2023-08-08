Зеленський: Контрнаступ складний, але Україна має ініціативу

Контрнаступ України є складним, а прогрес - повільнішим, ніж очікувалося. Проте, українській армії вдається просуватися та зберігати ініціативу на полі бою.

Про це в інтерв’ю La Nacion розповів президент Володимир Зеленський.

За його словами, на темпи просування сил оборони впливають різні фактори. На одних ділянках фронту – це мінні поля, на інших – росіяни наставили загородження та укріплення.

"Про це можна говорити довго. Про напрямки, про те, що правильно, а що ні. Але контрнаступ — це наступ армії, а не відхід. І це важливий позитивний аспект. Ініціатива в руках України", - сказав Зеленський.

Проте він наголосив, що вести активну війну такий трималий час дуже важко. Ще більше складнощів додає те, що ЗСУ не вистачає потрібної зброї і військові змушені економити боєприпаси.

"І я просто знаю, що нам важко, а росіянам важче. В наших очах – втома, але в їхніх очах є страх і це дві різні речі. Доведеться терпіти. Що я можу сказати? Ми повинні бути терплячими, якщо хочемо перемогти. (…) Вони мають залишити нашу територію ", - додає президент.

Він наголосив, що Росія, на відміну від України, може закінчити цю війну швидко і без зайвих жертв, але для цього потрібно, щоб у Кремлі думали про непотрібні жертви своїх військових. При цьому, Україна не збирається продовжувати війну на території Російської Федерації, оскільки, за словами Зеленського "це ніколи не було нашою метою".

"Ми звільняємо лише власні території. Їм є куди повернутися. Їм є куди йти, а нам – ні. Бо це наша єдина земля", - підкреслив Зеленський.

Як проходить контрнаступ України

Додамо, що в ефірі телемарафону заступник командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сергій Кузьмін розповів, що українські війська продовжують наступати на Мелітопольському напрямку в районі населеного пункту Роботине. Їм вдалося просунутися вперед, але на цьому напрямку просування йде буквально сотнями метрів.

На Бердянському напрямку українські захисники також змогли просунутися вперед.

Як додала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, українські військові воюють в умовах безперервних ворожих обстрілів, на суцільних мінних полях та безкінечних ворожих штурмів. Проте, головним результатом є те, що попри такі активні дії ворог нездатний просунутися, а ЗСУ продовжують наступ.

Нагадаємо, протягом усього тижня схід був епіцентром бойових дій. Армія країни агресора РФ кинула усі сили, аби зупинити наступ ЗСУ, але успіхів немає. Українські військові з початку контрнаступу змогли деокупувати понад 241 квадратний кілометр.