Армія РФ намагається переломити ситуацію на східному фронті: на Куп‘янському напрямку хоче повернути втрачені позиції

Армія країни агресора РФ відчайдушно намагається зупинити контрнаступ ЗСУ. Для ворога епіцентром бойових дій залишається східний фронт. Там стратегічні напрямки його наступу.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Схід

"Ворог вважає, що завдавши удар по Сходу вони зможуть загалом переломити ситуацію на фронті. Тому найбільші зусилля зараз докладають саме на Сході. Наші війська вчора і сьогодні весь відбивають ворожі атаки на Куп‘янському, Лиманському та Сватівському напрямках. Кількість ворожих обстрілів збільшилась. Ідуть важкі бої", - зазначила Маляр.

За її словами, мета ворога відтягнути на ці напрямки українські сили з напрямку наступу та прорвати оборону.

Крім того на Куп‘янському напрямку ворог поставив собі за мету повернення втрачених восени минулого року територій.

"Це складна і виснажлива боротьба, але наші оборонці не дають можливості ворогу реалізувати його плани", - зауважила Маляр

Вона повідомила, що на Бахмутському напрямку теж складна ситуація.

"На південному фланзі наші війська поступово крізь щільний артилерійський вогонь та мінування, але продовжують рух вперед. На північному фланзі ворог атакує - ми відбиваємо атаки. Тут так само ворог хоче повернути втрачені позиції", - повідомила заступниця міністра оборони.

Вона додала, що також на Сході ворог атакує Авдіівський і Мар’їнський напрямки. Там теж точаться гарячі бої, але українські захисники не дають ворогу просуватись.

Південь

Як повідомила Маляр, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

"Ворог чинить шалений спротив. Окрім суцільного мінування, на ключових панівних висотах ворог обладнав захищені бетоновані інженерні укріплення. В таких важких умовах наші війська поступово, але дуже наполегливо рухаються вперед", - підкреслила Маляр.

Контрнаступ ЗСУ: нелегко, проте за планом

Українські військові з початку контрнаступу змогли деокупувати понад 241 квадратний кілометр.

Сили оборони України за минулий тиждень, з 24 по 30 липня, в результаті наступальних дій на сході та півдні звільнили ще майже 15 кв.км.

За оцінкою США, Україна вже повернула 50% території, яку Росія захопила з початку свого вторгнення.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що контрнаступ відбувається нелегко, адже значна територія замінована російськими окупантами. Він вказував, що прогрес на полі бою був "повільнішим, ніж хотілося б". Водночас нещодавно він заявив, що незабаром темпи контрнаступу прискоряться.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що контрнаступ Сил оборони України відстає від графіка, проте йде за планом.