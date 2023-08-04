Армия РФ пытается переломить ситуацию на восточном фронте: на Купянском направлении хочет вернуть утраченные позиции

Армия страны агрессора РФ отчаянно пытается остановить контрнаступление ВСУ. Для врага эпицентром боевых действий остается восточный фронт. Там стратегические направления его наступления.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Восток

"Враг считает, что нанеся удар по Востоку они смогут в целом переломить ситуацию на фронте. Поэтому наибольшие усилия сейчас прилагают именно на Востоке. Наши войска вчера и сегодня отражают вражеские атаки на Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях. Количество вражеских обстрелов увеличилось. Идут тяжелые бои", - отметила Маляр.

По ее словам, цель врага оттянуть на эти направления украинские силы по направлению наступления и прорвать оборону.

Кроме того, на Купянском направлении враг поставил своей целью возвращение утраченных осенью прошлого года территорий.

"Это сложная и утомительная борьба, но наши защитники не дают возможности врагу реализовать его планы", - отметила Маляр.

Она сообщила, что на Бахмутском направлении тоже сложная ситуация.

"На южном фланге наши войска постепенно сквозь плотный артиллерийский огонь и минирование, но продолжают движение вперед. На северном фланге враг атакует – мы отражаем атаки. Здесь так же враг хочет вернуть утраченные позиции", – сообщила заместитель министра обороны.

Она добавила, что также на Востоке враг атакует Авдиевское и Марьинское направления. Там тоже идут горячие бои, но украинские защитники не дают врагу продвигаться.

Юг

Как сообщила Маляр, силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"Враг оказывает яростное сопротивление. Кроме сплошного минирования, на ключевых господствующих высотах враг оборудовал защищенные бетонированные инженерные укрепления. В таких трудных условиях наши войска постепенно, но очень настойчиво двигаются вперед", - подчеркнула Маляр.

Контрнаступление ВСУ: нелегко, однако по плану

Украинские военные с начала контрнаступления смогли деоккупировать более 241 квадратного километра.

Силы обороны Украины за прошедшую неделю, с 24 по 30 июля, в результате наступательных действий на востоке и юге уволили еще почти 15 кв.км.

По оценке США Украина уже вернула 50% территории, которую Россия захватила с начала своего вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что контрнаступление происходит нелегко, ведь значительная территория заминирована российскими оккупантами. Он указывал, что прогресс на поле боя был "медленнее, чем хотелось бы". В то же время он заявил, что вскоре темпы контрнаступления ускорятся.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что контрнаступление Сил обороны Украины отстает от графика, однако идет по плану.