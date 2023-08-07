Армія РФ шукає слабкі місця в обороні ЗСУ та намагається зупинити контрнаступ

Протягом усього тижня схід був епіцентром бойових дій. Армія країни агресора РФ кинула усі сили, аби зупинити наступ ЗСУ.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Схід

"Протягом усього тижня схід був епіцентром бойових дій. Відчутно збільшилась кількість ворожих обстрілів - близько 9 тисяч за тиждень. Ворогом використано близько 500 тисяч боєприпасів", - зазначила Маляр.

За її словами, у таких умовах українські оборонці не дають ворогу просуватись на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там тривають важкі бої.

На Куп’янському напрямку противник здійснював пошук слабких місць в обороні ЗСУ, безуспішно вів штурмові дії в районі східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку противник продовжував штурмові дії з метою витіснення наших військ в районі Серебрянського лісу Донецької області. ЗСУ успішно відбивали атаки ворога в районі Новоєгорівка, Білогорівка, Сергіївка, Надія.

На південному фланзі Бахмутського напрямку українські війська протягом тижня продовжували наступальні дії, але рух був дуже ускладнений мінуванням та обстрілами.

"Але наші війська змусили противника доволі витратно оборонятись, бо знищили чимало ворожої техніки та бійців. Бої точились протягом тижня і тривають зараз в районі Кліщіївки, Андріївки, та Курдюмівки", - підкреслила Маляр.

Вона додала, що на Авдіївському, Мар’їнському напрямках противник зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій з метою встановлення повного контролю над населеними пунктами Красногорівка, Мар’їнка та оточення населеного пункту Авдіївка.

Також ворог здійснював безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорське.

Південь

Як повідомила Маляр, на Півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

На напрямку Мала Токмачка, Роботине Запорізької області ЗСУ мали тактичний успіх та закріплюються на досягнутих рубежах.

"Ворог серйозно укріплює свої оборонні рубежі. І наші війська зараз стикаються не лише з мінуванням, але й з бетонним інженерним укріпленням ключових панівних висот. Це суттєво ускладнює просування", - зазначила Маляр.

За її словами, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджував основні зусилля на ведені оборони.

Крім того, ворог продовжував обстріли позицій підрозділів Сил оборони України та цивільних об’єктів у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях, при цьому активно застосовував баражуючи боєприпаси “Ланцет”, здійснював безуспішні спроби відновити втрачене положення південно-східніше Новоданилівки та східніше Роботине Запорізької області.

Контрнаступ ЗСУ: нелегко, проте за планом

Українські військові з початку контрнаступу змогли деокупувати понад 241 квадратний кілометр.

Сили оборони України напередодні в результаті наступальних дій на сході та півдні звільнили ще майже 15 кв.км.

За оцінкою США, Україна вже повернула 50% території, яку Росія захопила з початку свого вторгнення.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що контрнаступ відбувається нелегко, адже значна територія замінована російськими окупантами. Він вказував, що прогрес на полі бою був "повільнішим, ніж хотілося б". Водночас нещодавно він заявив, що незабаром темпи контрнаступу прискоряться.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що контрнаступ Сил оборони України відстає від графіка, проте йде за планом.