Армия РФ ищет слабые места в обороне ВСУ и пытается остановить контрнаступление

В течение всей недели восток был эпицентром боевых действий. Армия страны агрессора РФ бросила все силы, чтобы остановить наступление ВСУ.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Восток

"В течение всей недели восток был эпицентром боевых действий. Ощутимо увеличилось количество вражеских обстрелов - около 9 тысяч в неделю. Врагом использовано около 500 тысяч боеприпасов", - отметила Маляр.

По ее словам, в таких условиях украинские защитники не дают врагу продвигаться на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.

На Купянском направлении противник осуществлял поиск слабых мест в обороне ВСУ, безуспешно вел штурмовые действия в районе восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении противник продолжал штурмовые действия с целью вытеснения наших войск в районе Серебрянского леса Донецкой области. ВСУ успешно отражали атаки врага в районе Новоегоровка, Белогоровка, Сергеевка, Надежда.

На южном фланге Бахмутского направления украинские войска в течение недели продолжали наступательные действия, но движение было очень усложнено минированием и обстрелами.

"Но наши войска заставили противника достаточно затратно обороняться, потому что уничтожили немало вражеской техники и бойцов. Бои шли в течение недели и продолжаются сейчас в районе Клещиевки, Андреевки, и Курдюмовки", - подчеркнула Маляр.

Она добавила, что на Авдеевском, Марьинском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на ведении наступательных действий с целью установления полного контроля над населенными пунктами Красногоровка, Марьинка и оцепления населенного пункта Авдеевка.

Также враг предпринимал безуспешные попытки восстановить утраченное положение в Старомайорском районе.

Юг

Как сообщила Маляр, на Юге Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

На направлении Малая Токмачка, Роботино Запорожской области ВСУ имели тактический успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

"Враг серьезно укрепляет свои оборонительные рубежи. И наши войска сейчас сталкиваются не только с минированием, но и с бетонным инженерным укреплением ключевых господствующих высот. Это существенно усложняет продвижение", - отметила Маляр.

По ее словам, на Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на обороне.

Кроме того, враг продолжал обстрелы позиций подразделений Сил обороны Украины и гражданских объектов в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, при этом активно применял дроны "Ланцет", предпринимал безуспешные попытки восстановить утраченное положение юго-восточнее Новоданиловки и восточнее Роботы.

Контрнаступление ВСУ: нелегко, однако по плану

Украинские военные с начала контрнаступления смогли деоккупировать более 241 квадратного километра .

Силы обороны Украины в результате наступательных действий на востоке и юге освободили еще почти 15 кв.км.

По оценке США Украина уже вернула 50% территории, которую Россия захватила с начала своего вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что контрнаступление происходит нелегко, ведь значительная территория заминирована российскими оккупантами. Он указывал, что прогресс на поле боя был "медленнее, чем хотелось бы". В то же время он заявил, что вскоре темпы контрнаступления ускорятся.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что контрнаступление Сил обороны Украины отстает от графика, однако идет по плану.