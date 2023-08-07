В течение суток на фронте произошло 50 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где идут самые тяжелые бои

Самые горячие бои продолжаются на Купянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, силы обороны успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. За сутки на южных и восточных направлениях фронта произошло 50 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Купянском и Марьинском направлениях силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск и отражать атаки противника.

На Бахмутском направлении силы обороны сдерживают противника в районе северо-восточнее Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15-ти населенных пунктов.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в Старомайорском районе. Артиллерийские обстрелы подверглись Водяному, Угледару, Отрадному, Благодатному и Ровнопольу Донецкой области. На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы. Под огнем оказались более 35 населённых пунктов Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области области.

В Запорожском направлении россияне пытались безуспешно наступать в районе Роботиного Запорожской области.

Согласно сообщению, враг продолжает нести большие потери и пытается это скрыть. О оккупировано населенном пункте Чаплинка Херсонской области, на территорию морга из Херсонского направления прибыли два грузовика с телами военнослужащих армии РФ. Тела были захоронены на двух локациях.

Заметим, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что армия страны агрессора РФ отчаянно пытается остановить контрнаступление ВСУ. Для неприятеля эпицентром боевых действий остается восточный фронт. Там стратегические направления его наступления.