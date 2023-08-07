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Захватчики применили в Запорожской области химические боеприпасы
Пытаясь остановить контрнаступление ВСУ, армия страны-агрессора РФ, в нарушение всех международных Конвенций, применила на юге Украины химические боеприпасы.
Об этом сообщил командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
Он отметил, что враг в нарушение всех Конвенций использовал химические боеприпасы.
Так, за прошедшие сутки противник в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области совершил 2 артиллерийских обстрела с РСЗО боеприпасами, содержащими химическое вещество (вероятно хлорпикрин).Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как отметил Тарнавский, в результате этого обстрела люди не пострадали.
"Россияне пытаются делать все, чтобы остановить наше движение. Но у них не получится", – подчеркнул Тарнавский.
Заметим, российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 6 августа вражеская армия ударила по 24 населенным пунктам.