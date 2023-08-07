Захватчики применили в Запорожской области химические боеприпасы

Пытаясь остановить контрнаступление ВСУ, армия страны-агрессора РФ, в нарушение всех международных Конвенций, применила на юге Украины химические боеприпасы.

Об этом сообщил командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Он отметил, что враг в нарушение всех Конвенций использовал химические боеприпасы.

Так, за прошедшие сутки противник в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области совершил 2 артиллерийских обстрела с РСЗО боеприпасами, содержащими химическое вещество (вероятно хлорпикрин).

Как отметил Тарнавский, в результате этого обстрела люди не пострадали.

"Россияне пытаются делать все, чтобы остановить наше движение. Но у них не получится", – подчеркнул Тарнавский.

Заметим, российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 6 августа вражеская армия ударила по 24 населенным пунктам.