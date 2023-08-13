ВСУ заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, - ISW

Вооруженные силы Украины уже некоторое время сохраняют присутствие на левом берегу Днепра в Херсонской области, в отличие от предыдущих украинских рейдов, однако эти позиции еще не являются плацдармом.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что ВСУ заняли позиции западнее Казачьих Лагерей после нескольких дней ограниченных рейдов через реку Днепр. Российские военные блоггеры сообщали, что украинские разведывательные группы продолжают действовать к западу от Казачьих Лагерей, но сам населенный пункт остается оккупированным.

Как отмечают в ISW, украинские разведывательные группы продолжают действовать в районе Антоновского моста и Голой Пристани и проводят рейды через реку Днепр.

По мнению аналитиков, заявления России о том, что Силы обороны Украины сохраняют присутствие на восточном берегу Днепра, позволяют предположить, что российские оккупанты обеспокоены тем, что ВСУ заняли полустойкие позиции на берегу.

В ISW считают, что эффективная механизированная контратака России может поставить под угрозу украинскую передовую позицию, но неясно, имеют ли российские военные необходимые для этого механизированные резервы.

В Минобороны Украины прокомментировали слухи о высадке ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

"Снова начался экспертный ажиотаж вокруг левого берега на Херсонщине. Поводов для ажиотажа нет. Для того чтобы там высадиться, не быть уничтоженным, да еще и закрепиться, нужно зачистить территорию и отбросить врага. Мы бережем людей, поэтому работаем контрбатарейно", - заметил министра обороны Анна Маляр.

Она подтвердила, что на левом берегу Днепра "определенные подразделения выполнили определенную задачу", не уточнив какую именно.

"Это предсказуемо, ведь наша цель – вернуть все временно оккупированные территории, поэтому мы везде отрабатываем такую возможность", - подчеркнула Маляр.

Ранее ISW сообщал, что Вооруженные силы Украины совершили ограниченный рейд через Днепр и высадились на левом берегу Херсонской области. Украинские военные прорвали оборону вглубь 800 метров и вернулись назад.