Через успіхи ЗСУ на лівобережжі Херсонщини армія РФ постала перед дилемою, - розвідка Британії

Намагання ЗСУ закріпитися на лівому березі Дніпра Херсонської області змушує російське командування задуматись про перекидання туди підкріплення з пріоритетних напрямків на східному напрямку фронту.

Про це повідомляє розвідка Великобританії.

Зазначається, що за останній тиждень на лівому березі Дніпра Херсонської області активізувалися невеликі бої, оскільки ЗСУ здійснюють рейди та намагаються закріпитися на нових позиціях.

Українські військові намагаються розширити плацдарм, який ЗСУ утримують поруч із зруйнованим Антонівським мостом з червня 2023 року.

Британська розвідка зауважує, що українські захисники змогли скористатися ротацію російських підрозділів та зайняти нові позиції.

За даними британської розвідки, наразі тривають зіткнення за контроль над невеликими островами в Дніпровському лимані.

"Перед російським командуванням постає дилема: або посилювати оборону у цьому районі, або перекидати війська на схід - на напрямки основних контрнаступальних операцій ЗСУ", – підкреслюють у розвідці.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), Збройні сили України вже деякий час зберігають присутність на лівому березі Дніпра у Херсонській області, на відміну від попередніх українських рейдів, проте ці позиції ще не є плацдармом.

У Міноборони України підтвердили, що на лівому березі Дніпра "певні підрозділи виконали певне завдання", не уточнивши яке саме.

Раніше ISW повідомляв, що Збройні сили України здійснили обмежений рейд через Дніпро і висадилися на лівому березі Херсонської області. Українські військові прорвали оборону вглиб на 800 метрів і повернулись назад.