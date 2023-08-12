РФ перебросила десантників з Херсонської в Запорізьку область через великі втрати, - розвідка Британії

Армія країни-агресора РФ передислокували підрозділи повітряно-десантних сил з Херсонської в Запорізьку область, Це може значно ослабити оборону Росії на лівому березі Дніпра на півдні України.

Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що окупанти, ймовірно, передислокували підрозділи повітряно-десантних військ з Херсонської області у напрямку Оріхова Запорізької області. За цю ділянку відповідає 58-а армія РФ.

Крім того, деякі російські підрозділи зіткнулися з особливо інтенсивним виснаженням і важкими боями на передовій.

За даними британської розвідки, існує ймовірність того, що прибуття повітряно-десантних сил нарешті дозволить вивести частини деяких полків на відпочинок і відновлення.

"Однак передислокація, швидше за все, ослабить оборону Росії біля східного берега Дніпра, де її дедалі більше турбують нальоти українських десантних сил", - підкреслюють у розвідці Британії.

Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ мають суттєві тактичні успіхи у західній частині Запорізької області. Контрнаступальні операції українських сил змушують російських окупантів передислокувати свої сили.

Також ISW повідомляв, що Збройні сили України здійснили обмежений рейд через Дніпро і висадилися на лівому березі Херсонської області. Українські військові прорвали оборону вглиб на 800 метрів і повернулись назад.