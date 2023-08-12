РФ перебросила десантников из Херсонской в Запорожскую область из-за больших потерь, - разведка Британии

Армия страны-агрессора РФ передислоцировала подразделения воздушно-десантных сил из Херсонской в Запорожскую область. Это может значительно ослабить оборону России на левом берегу Днепра на юге Украины.

Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что оккупанты, вероятно, передислоцировали подразделения воздушно-десантных войск из Херсонской области в направлении Орехова Запорожской области. За этот участок отвечает 58-я армия РФ.

Кроме того, некоторые российские подразделения столкнулись с особо интенсивным истощением и тяжелыми боями на передовой.

По данным британской разведки, существует вероятность того, что прибытие воздушно-десантных сил наконец-то позволит вывести части некоторых полков на отдых и восстановление.

"Однако передислокация скорее всего ослабит оборону России у восточного берега Днепра, где ее все больше беспокоят налеты украинских десантных сил", - подчеркивают в разведке Британии.

Как сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), ВСУ имеют существенные тактические успехи в западной части Запорожской области. Наступательные операции украинских сил заставляют российских оккупантов передислоцировать свои силы.

Также ISW сообщал, что Вооруженные силы Украины совершили ограниченный рейд через Днепр и высадились на левом берегу Херсонской области. Украинские военные прорвали оборону вглубь 800 метров и вернулись назад.