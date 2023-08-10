В Минобороны Украины рассказали, как РФ пытается скрыть масштабы потерь на войне

Командование российских оккупационных войск пытается скрыть реальные потери личного состава на войне с Украиной. Поэтому погибших солдат хоронят на временно оккупированных территориях, не транспортируя остатки в Россию.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Сейчас везде на фронтах активны боевые действия. Погибает очень много врагов. Сотни погибших каждый день и на Востоке, и на Юге", - отметила она.

По ее словам, вблизи Мелитополя в Запорожской области на открытой местности почти непрерывно производится кремация тел российских военнослужащих, которых на грузовых автомобилях доставляют оккупанты. Местные жители ощущают характерный едкий дым уже продолжительное время.

Также в морг Чаплинской районной больницы в Херсонской области оккупанты доставляют погибших из Херсонского направления. Их хоронят на двух локациях, одна из них площадью до 100 га.

Потери войск РФ на войне

По информации Генштаба, по состоянию на 10 августа общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют около 252 200 человек.

Ранее в ГУР Минобороны Украины сообщали, что в Курске и Ростове-на-Дону россияне строят масштабные комплексы для сортировки, анализа и хранения трупов ликвидированного на войне против Украины личного состава армии РФ.

Украинская разведка констатирует, что террористическая Россия уже не способна скрывать масштабы потерь личного состава в войне против Украины.

Заметим, российские захватчики пытаются создать резервы из жителей временно захваченных территорий Украины и заключенных, чтобы экстренно пополнить личный состав передовых подразделений своих войск, которые ежедневно несут большие потери в живой силе.