Россияне строят масштабные комплексы для хранения трупов военных РФ, - разведка

В Курске и Ростове-на-Дону россияне строят масштабные комплексы для сортировки, анализа и хранения трупов ликвидированного на войне против Украины личного состава армии РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Площадь каждого объекта — более 4000 квадратных метров.

В комплексы будут входить:

пункты для проведения следственных действий и исследований над телами;

рефрижераторные с холодильными камерами на 1000 мест;

склады с гробами и другими погребальными декорациями;

скорбный зал.

Заложенная стоимость строительства комплекса для уничтоженных оккупантов в Ростове-на-Дону составляет около 600 миллионов рублей, в Курске - более 800 миллионов рублей.

Стоимость рефрижераторного оборудования оценивается более чем в миллиард рублей для каждого комплекса.

Украинская разведка констатирует, что террористическая Россия уже не способна скрывать масштабы потерь личного состава в войне против Украины.

"Строительство указанных комплексов на территории Московии подтверждает факт, что путинский режим посылает свою оккупационную армию на смертельный конвейер, но не справляется с потоком погибших", – подчеркивают в ГУР МО.

Там напоминают, что каждый российский солдат, не совершавший военных преступлений, имеет возможность сдаться в плен. В противном случае его ждет холодильник на одной из сортировочных баз для трупов в России.

Заметим, российские захватчики пытаются создать резервы из жителей временно захваченных территорий Украины и заключенных, чтобы экстренно пополнить личный состав передовых подразделений своих войск, которые ежедневно несут большие потери в живой силе.