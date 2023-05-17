ЗСУ вже ліквідували більше 200 тисяч російських окупантів

Станом на 17 травня на 448-й день повномасштабної війни загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять близько 200 590 осіб, що на 610 загарбників більше порівняно з попередньою добою.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 17 травня 2023-го орієнтовно склали:

особового складу - близько 200 590 (+610) осіб ліквідовано;

танків - 3771 (+9) од.;

бойових броньованих машин - 7365 (+17) од.;

артилерійських систем - 3166 (+16) од.;

РСЗВ - 562 (+0) од.;

засоби ППО - 318 (+2) од.;

літаків - 308 (+0) од.;

гелікоптерів - 294 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2748 (+16);

крилаті ракети - 982 (+9);

кораблі /катери - 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 6067 (+19) од.;

спеціальна техніка - 417 (+7).

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Зауважимо, у квітні 2023 року середньодобова кількість втрат серед особового складу російської окупаційної армії впала приблизно на 30 відсотків. Це сталося після надзвичайно великих втрат росіян у січні-березні 2023 року.