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ЗСУ вже ліквідували більше 200 тисяч російських окупантів
Станом на 17 травня на 448-й день повномасштабної війни загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять близько 200 590 осіб, що на 610 загарбників більше порівняно з попередньою добою.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 17 травня 2023-го орієнтовно склали:
- особового складу - близько 200 590 (+610) осіб ліквідовано;
- танків - 3771 (+9) од.;
- бойових броньованих машин - 7365 (+17) од.;
- артилерійських систем - 3166 (+16) од.;
- РСЗВ - 562 (+0) од.;
- засоби ППО - 318 (+2) од.;
- літаків - 308 (+0) од.;
- гелікоптерів - 294 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2748 (+16);
- крилаті ракети - 982 (+9);
- кораблі /катери - 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6067 (+19) од.;
- спеціальна техніка - 417 (+7).
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зауважимо, у квітні 2023 року середньодобова кількість втрат серед особового складу російської окупаційної армії впала приблизно на 30 відсотків. Це сталося після надзвичайно великих втрат росіян у січні-березні 2023 року.