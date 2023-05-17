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Війна Війна
Категорія
Політика
Дата публікації

ЗСУ вже ліквідували більше 200 тисяч російських окупантів

ЗСУ вже ліквідували більше 200 тисяч російських окупантів
Від 24 лютого 2022 року до 17 травня 2023 року ЗСУ знищили 200 590 окупантів

Станом на 17 травня  на 448-й день повномасштабної війни загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять близько 200 590 осіб, що на 610  загарбників більше порівняно з попередньою добою.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 17 травня 2023-го орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 200 590 (+610) осіб ліквідовано; 
  • танків - 3771 (+9) од.;
  •  бойових броньованих машин - 7365 (+17) од.; 
  • артилерійських систем - 3166 (+16) од.;
  •  РСЗВ -  562 (+0) од.;
  •  засоби ППО - 318 (+2) од.;
  •  літаків - 308 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 294 (+0) од.;
  •  БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2748 (+16); 
  • крилаті ракети - 982 (+9);
  • кораблі /катери - 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6067 (+19) од.;
  • спеціальна техніка - 417 (+7).

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Зауважимо, у квітні 2023 року середньодобова кількість втрат серед особового складу російської окупаційної армії впала приблизно на 30 відсотків. Це сталося після надзвичайно великих втрат росіян у січні-березні 2023 року.

Автор:
Світлана Манько