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ВСУ уже ликвидировали более 200 тысяч российских оккупантов
По состоянию на 17 мая на 448-й день полномасштабной войны общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют около 200 590 человек, что на 610 захватчиков больше по сравнению с предыдущими сутками.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 17 мая 2023 года ориентировочно составили:
- личного состава – около 200 590 (+610) человек ликвидировано;
- танков – 3771 (+9) ед.;
- боевых бронированных машин – 7365 (+17) ед.;
- артиллерийских систем – 3166 (+16) ед.;
- РСЗО – 562 (+0) ед.;
- средства ПВО – 318 (+2) ед.;
- самолетов – 308 (+0) ед;
- вертолетов - 294 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2748 (+16);
- крылатые ракеты – 982 (+9);
- корабли /катера - 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 6067 (+19) ед.;
- специальная техника – 417 (+7).
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Заметим, что в апреле 2023 года среднесуточное количество потерь среди личного состава российской оккупационной армии упало примерно на 30 процентов. Это произошло после очень больших потерь россиян в январе-марте 2023 года.