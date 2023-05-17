ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Политика
Дата публикации

ВСУ уже ликвидировали более 200 тысяч российских оккупантов

ВСУ уже ликвидировали более 200 тысяч российских оккупантов
С 24 февраля 2022 года по 17 мая 2023 года ВСУ уничтожили 200 590 солдат армии РФ

По состоянию на 17 мая на 448-й день полномасштабной войны общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют около 200 590 человек, что на 610 захватчиков больше по сравнению с предыдущими сутками.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 17 мая 2023 года ориентировочно составили:

  • личного состава – около 200 590 (+610) человек ликвидировано;
  • танков – 3771 (+9) ед.;
  • боевых бронированных машин – 7365 (+17) ед.;
  • артиллерийских систем – 3166 (+16) ед.;
  • РСЗО – 562 (+0) ед.;
  • средства ПВО – 318 (+2) ед.;
  • самолетов – 308 (+0) ед;
  • вертолетов - 294 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2748 (+16);
  • крылатые ракеты – 982 (+9);
  • корабли /катера - 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6067 (+19) ед.;
  • специальная техника – 417 (+7).

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Заметим, что в апреле 2023 года среднесуточное количество потерь среди личного состава российской оккупационной армии упало примерно на 30 процентов. Это произошло после очень больших потерь россиян в январе-марте 2023 года.

Автор:
Светлана Манько