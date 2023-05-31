Росіяни будують масштабні комплекси для зберігання трупів військових РФ, - розвідка

У Курську та Ростові-на-Дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування, аналізу й зберігання трупів ліквідованого на війні проти України особового складу армії РФ.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що площа кожного об’єкта ― понад 4000 квадратних метрів.

До комплексів будуть входити:

пункти для проведення слідчих дій та досліджень над тілами;

рефрижераторні з холодильними камерами на 1000 місць;

склади з трунами та іншим похоронними декораціями;

скорботна зала.

Закладена вартість будівництва комплексу для знищених окупантів у Ростові-на-Дону становить близько 600 мільйонів рублів, у Курську ― понад 800 мільйонів рублів.

Вартість рефрижераторного обладнання оцінюється у понад мільярд рублів для кожного комплексу.

Українська розвідка констатує, що терористична Росія уже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України.

"Будівництво вказаних комплексів на території Московії підтверджує факт, що путінський режим посилає свою окупаційну армію на смертельний конвеєр, але не справляється з потоком загиблих", - підкреслюють в ГУР МО.

Там нагадують, що кожен російський солдат, який не вчиняв воєнних злочинів, має можливість здатись в полон. В іншому випадку, його чекає холодильник на одній із сортувальних баз для трупів у Росії.

Зауважимо, російські загарбники намагаються створити резерви з жителів тимчасово захоплених територій України та в’язнів, аби екстренно поповнити особовий склад передових підрозділів своїх військ, які щоденно зазнають великих втрат у живій силі.