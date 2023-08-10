У Міноборони України розповіли, як РФ намагається приховати масштаби втрат на війні

Командування російських окупаційних військ намагається приховати реальні втрати особового складу на війні з Україною. Тому загиблих солдатів хоронять на тимчасово окупованих територіях, не транспортуючи рештки до Росії.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Зараз скрізь на фронтах активні бойові дії. Гине дуже багато ворогів. Сотні загиблих щодня і на Сході, і на Півдні", - зазначила вона.

За її словами, поблизу Мелітополя у Запорізькій області на відкритій місцевості майже безперервно здійснюється кремація тіл російських військовослужбовців, яких на вантажних автомобілях доставляють окупанти. Місцеві мешканці відчувають характерний їдкий дим вже тривалий час.

Також до моргу Чаплинської районної лікарні в Херсонській області окупанти доставляють загиблих із Херсонського напрямку. Їх хоронять на двох локаціях, одна з них має площу до 100 га.

Втрати військ РФ на війні

За інформацією Генштаба, станом на 10 серпня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять близько 252 200 осіб.

Раніше в ГУР Міноборони України повідомляли, що у Курську та Ростові-на-Дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування, аналізу й зберігання трупів ліквідованого на війні проти України особового складу армії РФ.

Українська розвідка констатує, що терористична Росія уже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України.

Зауважимо, російські загарбники намагаються створити резерви з жителів тимчасово захоплених територій України та в’язнів, аби екстренно поповнити особовий склад передових підрозділів своїх військ, які щоденно зазнають великих втрат у живій силі.