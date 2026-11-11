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Ціни на пальне 11 листопада 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 11 листопада 2026 року (середа), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|92,48 грн (-25 коп.)
|А-95
|88,74 грн (-28 коп.)
|А-92
|84,68 грн (-81 коп.)
|ДП
|104,31 грн (-11 коп.)
|Газ
|61,15 грн (+45 коп.)
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|94,90
|91,90
|106,90
|62,90
|UPG
|90,90
|87,90
|102,90
|60,90
|WOG
|94,90
|91,90
|106,90
|62,50
|УКРНАФТА
|89,90
|86,90
|84,90
|103,90
|59,90
|SOCAR
|92,90
|95,90
|107,00
|61,90
|AMIC
|91,03
|87,98
|103,98
|61,82
|БРСМ-Нафта
|86,04
|101,76
|59,33
Нагадаємо, обвал нафтових котирувань після виборів у США та нові атаки на танкери в Перській затоці тримають український ринок пального в стані невизначеності. Попри здешевлення бензину та дизеля в гурті, експерти, яких опитало Dilo, попереджають: автогаз продовжить дорожчати до свого цінового максимуму, а дизель на АЗС не подешевшає, адже оператори прагнуть повернути втрачену маржу.