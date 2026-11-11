Рада ухвалила закон про спрощення ПДВ: що зміниться для ФОПів і бізнесу

Верховна Рада ухвалила закон №16037-д про спрощення адміністрування податку на додану вартість (ПДВ). Документ передбачає підвищення порогу для податкових перевірок із 100 тис. грн до 1 млн грн, можливість для ФОПів обирати квартальну або місячну звітність, а також автоматичне заповнення податкових документів через електронний кабінет.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба парламенту.

За закон проголосували 273 народні депутати.

Які зміни передбачає закон

Законопроєкт містить низку нововведень, які мають спростити виконання податкових обов'язків для підприємців і компаній.

1. ФОПи зможуть самостійно обирати період звітності з ПДВ

Фізичні особи-підприємці, зареєстровані платниками ПДВ, отримають можливість самостійно обирати звітний період: місяць або квартал.

Це дозволить підприємцям обирати зручніший графік подання податкової звітності залежно від особливостей ведення бізнесу.

2. Податкову звітність і накладні автоматично заповнюватимуть в електронному кабінеті

Закон передбачає розширення функціоналу електронного кабінету платника податків.

Зокрема, у ньому планують запровадити можливість попереднього автоматичного заповнення податкової звітності та податкових накладних на основі інформації, яка вже міститься в інформаційних системах контролюючих органів.

Очікується, що це спростить підготовку податкових документів і зменшить обсяг операцій, які платникам податків доводиться виконувати самостійно.

3. Зведені податкові накладні можна буде складати раз на місяць

Платники ПДВ отримають право складати зведену податкову накладну не пізніше останнього дня місяця, якщо здійснюють постачання товарів або послуг покупцям, які не зареєстровані платниками ПДВ, та/або отримують від них попередню оплату.

Це має спростити оформлення податкових документів за відповідними операціями.

4. Спрощення перенесення від'ємного значення ПДВ під час реорганізації

Документ також передбачає спрощення перенесення від'ємного значення ПДВ у разі перетворення платника податку.

За умови своєчасної перереєстрації платника пропонується не проводити документальну перевірку для такого перенесення.

5. Зміни у сплаті податкових зобов'язань за результатами перевірок

Закон передбачає вдосконалення тимчасового механізму стимулювання добровільної сплати податкових зобов'язань, нарахованих за результатами документальних перевірок у період воєнного стану.

Про зобов'язання перед ЄС та МВФ

Однією з причин ухвалення документа є виконання міжнародних зобов'язань України перед Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом.

Відповідні вимоги закріплені в Меморандумі про взаєморозуміння між Україною та ЄС щодо макрофінансової допомоги від 20 травня 2026 року, а також у Меморандумі між Україною та МВФ про економічну та фінансову політику від 2 липня 2026 року.

Зокрема, домовленості передбачають запровадження спрощеного адміністрування ПДВ для фізичних осіб-підприємців та підвищення порогу для проведення документальних позапланових перевірок щодо бюджетного відшкодування ПДВ і від'ємного значення податку.

Виконання цих умов є важливим для отримання Україною макрофінансової допомоги від ЄС і подальших траншів МВФ.

Залучені кошти мають спрямовуватися на фінансування критично важливих видатків державного бюджету, зокрема соціальних зобов'язань та підтримку функціонування інфраструктури. Водночас внутрішні бюджетні надходження Україна зможе спрямовувати на фінансування сектору безпеки й оборони в умовах воєнного стану.

Згідно з пояснювальною запискою, реалізація положень документа не потребуватиме додаткового фінансування з державного бюджету.

Очікується, що зміни сприятимуть підвищенню ефективності податкового адміністрування, розвитку електронної взаємодії між бізнесом і податковими органами, а також добровільному виконанню платниками своїх податкових зобов'язань.

Окрім основних змін щодо ПДВ, документ містить положення про узгодження податкового законодавства з новими правилами у сфері іпотечних облігацій та тимчасове спрощення придбання акцизних марок для платників акцизного податку.

Нагадаємо, у жовтні через нестачу коштів на єдиному казначейському рахунку бізнесу тимчасово зупинили відшкодування ПДВ приблизно на 17–18 млрд грн. Для підприємств такі виплати є важливою частиною оборотного капіталу.