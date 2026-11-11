Рада приняла закон об упрощении НДС: что изменится для ФЛП и бизнеса

Верховная Рада приняла закон №16037-д об упрощении администрирования налога на добавленную стоимость (НДС). Документ предусматривает повышение порога для налоговых проверок со 100 тыс. грн до 1 млн грн, возможность для ФЛП выбирать квартальную или месячную отчетность, а также автоматическое заполнение налоговых документов через электронный кабинет.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба парламента.

За закон проголосовали 273 народных депутата.

Какие изменения предусматривает закон

Законопроект содержит ряд новшеств, которые должны упростить исполнение налоговых обязанностей для предпринимателей и компаний.

1. ФЛП смогут самостоятельно выбирать период отчетности по НДС

Физические лица-предприниматели, зарегистрированные плательщиками НДС, получат возможность самостоятельно выбирать отчетный период: месяц или квартал.

Это позволит предпринимателям выбирать более удобный график представления налоговой отчетности в зависимости от особенностей ведения бизнеса.

2. Налоговую отчетность и накладные будут автоматически заполнять в электронном кабинете

Закон предусматривает расширение функционала электронного кабинета налогоплательщика.

В частности, в нем планируется ввести возможность предварительного автоматического заполнения налоговой отчетности и налоговых накладных на основе информации, которая уже содержится в информационных системах контролирующих органов.

Ожидается, что это упростит подготовку налоговых документов и уменьшит объем сделок, которые налогоплательщикам приходится выполнять самостоятельно.

3. Сводные налоговые накладные можно составлять раз в месяц

Плательщики НДС получат право составлять сводную налоговую накладную не позднее последнего дня месяца, если осуществляют поставки товаров или услуг покупателям, не зарегистрированным плательщиками НДС, и/или получают от них предварительную оплату.

Это должно упростить оформление налоговых документов по соответствующим операциям.

4. Упрощение переноса отрицательного значения НДС при реорганизации

Документ также предусматривает упрощение переноса отрицательного значения НДС при преобразовании налогоплательщика.

При своевременной перерегистрации плательщика предлагается не проводить документальную проверку для такого переноса.

5. Изменения в уплате налоговых обязательств по результатам проверок

Закон предусматривает усовершенствование временного механизма стимулирования добровольной уплаты налоговых обязательств, начисленных по результатам документальных проверок в период военного положения.

Об обязательствах перед ЕС и МВФ

Одной из причин принятия документа выполнение международных обязательств Украины перед Европейским Союзом и Международным валютным фондом.

Соответствующие требования закреплены в Меморандуме о взаимопонимании между Украиной и ЕС по макрофинансовой помощи от 20 мая 2026 г., а также в Меморандуме между Украиной и МВФ об экономической и финансовой политике от 2 июля 2026 года.

В частности, договоренности предусматривают введение упрощенного администрирования НДС для физических лиц-предпринимателей и повышение порога для проведения документальных внеплановых проверок бюджетного возмещения НДС и отрицательного значения налога.

Выполнение этих условий важно для получения Украиной макрофинансовой помощи от ЕС и последующих траншей МВФ.

Привлеченные средства должны быть направлены на финансирование критически важных расходов государственного бюджета, в частности, социальных обязательств и поддержку функционирования инфраструктуры. В то же время, внутренние бюджетные поступления Украина сможет направлять на финансирование сектора безопасности и обороны в условиях военного положения.

Согласно пояснительной записке, реализация положений документа не потребует дополнительного финансирования из государственного бюджета.

Ожидается, что изменения будут способствовать повышению эффективности налогового администрирования, развитию электронного взаимодействия между бизнесом и налоговыми органами, а также добровольному выполнению плательщиками своих налоговых обязательств.

Кроме основных изменений в НДС, документ содержит положения о согласовании налогового законодательства с новыми правилами в сфере ипотечных облигаций и временном упрощении приобретения акцизных марок для плательщиков акцизного налога.

Напомним, в октябре из-за нехватки средств на едином казначейском счете бизнеса временно остановили возмещение НДС примерно на 17–18 млрд грн. Для компаний такие выплаты являются принципиальной частью оборотного капитала.