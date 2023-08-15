Кадиров посилає свої війська на фронт, щоб вислужитися перед Путіним, - розвідка Британії

Очільник Чечні Рамзан Кадиров демонструє свою відданість лідеру країни-агресора РФ Володимиру Путіну, а “кадирівці” відіграють помітну роль у війні з Україною.

Про це повідомляє розвідка Великобританії.

Зазначається, що у заяві від 10 серпня Кадиров заявив, що чеченський батальйон "Восток-Ахмат" бере участь у бойових діях на фронті під Оріховим у Запорізькій області.

При цьому Кадиров намагається підкреслити та перебільшити роль чеченських підрозділів у цій ключовій ділянці фронту.

За даними розвідки Британії, "Восток-Ахмат" офіційно підпорядковується 42-й мотострілецькій дивізії Південного військового округу, яка діяла в районі селища Роботине.

"Чеченські сили є відносно невеликим, але помітним компонентом російських сил в Україні. Кадиров, ймовірно, активно просуває роль своїх підрозділів частково для того, щоб зміцнити свою репутацію прихильника Путіна", - підкреслюють у розвідці Британії.

Зауважимо, в окупованому Урзуфі під Маріуполем між "кадирівцями" та місцевою військовою комендатурою спалахнула сварка, яка переросла в перестрілку. Внаслідок інциденту загинули 7 мирних мешканців.

Як повідомлялося раніше, Росія спробує відправити в Україну більше чеченських бойовиків і засуджених, щоб відновити необхідну кількість солдат на полі бою після того, як "вагнерівці" покинули свої позиції. Проте, ні кадирівці, ні засуджені не показали помітної ефективності під час боїв.