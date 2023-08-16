РФ атакує Україну дронами власного виробництва, - британська розвідка

Країна-агресор РФ розпочала використовувати проти України безпілотники власного виробництва, які засновані на іранських розробках дронів Shahed.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Там нагадують, що російські війська імпортують іранські дрони вересня 2022 року. Власне виробництво, ймовірно, дозволить Росії налагодити більш надійне постачання безпілотників.

За даними британської розвідки, ефективність цих дронів була різною, і Україна довела свою ефективність у нейтралізації більшості БПЛА.

"Росія, ймовірно, прагне налагодити самозабезпечення БПЛА в найближчі місяці. Однак країна-агресор, як і раніше, залежить від комплектуючих і готових озброєнь з Ірану, які в основному доставляють через Каспійське море", - наголошують у розвідці.

Раніше британська організація Conflict Armament Research (CAR), яка займається вивченням компонентів озброєння, повідомляла, що Росія почала виробляти та застосовувати проти України власну версію іранських дронів Shahed-136.

Деталі російських БПЛА, так само як і іранських, були зроблені за межами РФ, а якщо точніше, то в 22 компаніях із 7 різних країн (найбільше з Китаю, Швейцарії та США). Комплектуючі були виготовлені вже після початку війни.

Крім того, 15 серпня армія країни-агресора РФ атакувала Україну ракетами, які були виготовлені у квітні цього року. Це свідчить про те, що попри запроваджені санкції, Росія продовжує виготовляти озброєння. Крім того, ракети містять 30 іноземних мікросхем.