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Польша планирует создать сильнейшую армию в Европе
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о намерении сделать Войско польское сильнейшей сухопутной армией в Европе, которая будет насчитывать 300 тысяч солдат.
Об этом сообщает Polskie Radio.
Отмечается, что в субботу, 23 сентября, Блащак во время Великой военной присяги на празднике 16-й механизированной дивизии заявил, что Войско польское должно стать самой мощной сухопутной армией в Европе.
Присягу в субботу приняли 850 бойцов Вооруженных сил Польши. Сообщается, что это самая большая группа военных, которые приняли или будут присягать в эти выходные.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Блащак подчеркнул, что важно сдержать агрессора, чтобы Россия не отважилась напасть на Польшу.
"А если добавить то, что каждый сантиметр польской земли защищает Войско польское, у нас есть гарантия безопасности нашей Родины", - подчеркнул министр обороны Польши.
Заметим, что российское вторжение в Украину заставило Польшу увеличить расходы на оборону. Поляки планируют тратить 4% ВВП на армию – этот показатель вдвое превышает нормативы НАТО.
Напомним, ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша больше не передает оружие Украине в свете полномасштабного российского военного вторжения.
Но позже президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что Польша продолжит Украине передачу вооружения советских образцов, а заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о прекращении поставок было воспринято неправильно.
Дуда объяснил, что заявление главы правительства касалось именно нового вооружения, которое сейчас закупается для польской армии.