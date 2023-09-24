Польша планирует создать сильнейшую армию в Европе

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о намерении сделать Войско польское сильнейшей сухопутной армией в Европе, которая будет насчитывать 300 тысяч солдат.

Об этом сообщает Polskie Radio.

Отмечается, что в субботу, 23 сентября, Блащак во время Великой военной присяги на празднике 16-й механизированной дивизии заявил, что Войско польское должно стать самой мощной сухопутной армией в Европе.

Присягу в субботу приняли 850 бойцов Вооруженных сил Польши. Сообщается, что это самая большая группа военных, которые приняли или будут присягать в эти выходные.

Блащак подчеркнул, что важно сдержать агрессора, чтобы Россия не отважилась напасть на Польшу.

"А если добавить то, что каждый сантиметр польской земли защищает Войско польское, у нас есть гарантия безопасности нашей Родины", - подчеркнул министр обороны Польши.

Заметим, что российское вторжение в Украину заставило Польшу увеличить расходы на оборону. Поляки планируют тратить 4% ВВП на армию – этот показатель вдвое превышает нормативы НАТО.

Напомним, ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша больше не передает оружие Украине в свете полномасштабного российского военного вторжения.

Но позже президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что Польша продолжит Украине передачу вооружения советских образцов, а заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о прекращении поставок было воспринято неправильно.

Дуда объяснил, что заявление главы правительства касалось именно нового вооружения, которое сейчас закупается для польской армии.