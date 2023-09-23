Больше чем на пенсии и соцвыплаты: РФ увеличивает военные расходы до рекордного уровня

В 2024 году Кремль планирует увеличить расходы бюджета на оборону с нынешних 3,9% ВВП до 6%, что составит 112 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Bloomberg, ознакомившийся с проектами бюджетных планов.

Отмечается, что расходы на оборону превысят социальные, несмотря на выборы президента РФ.

В абсолютном выражении затраты на оборону увеличатся с 6,4 триллиона рублей до 10,8 триллиона рублей.

Bloomberg напоминает, что в довоенном 2021 году расходы по статье об обороне составили 3,6 триллиона рублей.

При этом на социальную политику 2024 года запланировано потратить 7,5 триллиона рублей (в 2023 году – 6,5 триллиона).

Таким образом, в 2024 году расходы на армию впервые в истории России превысят расходы по статье "Социальная политика", к которой относятся пенсии, пособие и другие социальные выплаты.

Расходы по засекреченным статьям бюджета, значительная часть которых, как предполагается, связана с войной, возрастут, по данным Bloomberg, с 6,5 триллиона рублей в этом году, до 11,1 триллиона рублей и составят треть всех бюджетных расходов.

Кроме этого, российские власти планируют немного увеличить расходы на нацбезопасность, а расходы на образование и здравоохранение сохранить на прежнем уровне – 1,5 и 1,6 триллиона рублей соответственно.

В проекте бюджета общие расходы в 2024 году прогнозируются на уровне 36,6 триллиона рублей, что на 15% больше, чем в 2023 году.

При этом, пишет Bloomberg, несмотря на резкое увеличение военных расходов и санкции, правительство РФ ожидает, что доходы бюджета составят более 35 триллионов рублей – на 22% больше, чем в 2023 году.

Дефицит бюджета в 2024, согласно документу, составит 0,9% ВВП.

Отметим, что расходы на оборону в проекте бюджета Украины на 2024 год составят 1 триллион 685 млрд грн. Это больше половины всех расходов бюджета. Или 21,6% от прогнозируемого ВВП Украины. По нынешнему официальному курсу НБУ это 46 млрд долларов.