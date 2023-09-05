Экспорт российского газа в ЕС в этом году может упасть на две трети

Экспорт российского трубопроводного природного газа в ЕС в этом году может упасть на 21 миллиард кубометров (млрд кубометров), что почти на две трети меньше, чем в прошлом году, и более чем в шесть раз меньше, чем было в 2021 году.

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Об этом пишет Тhe Guardian.

Ожидается, что общий экспорт российского природного газа упадет в этом году до 100 млрд. кубометров со 131 млрд. кубометров в начале года. При этом экспорт природного газа по трубопроводам в Европу уже сократился в этом году примерно на 17,7 млрд кубометров.

Европа резко сократила закупки российской нефти и газа после начала полномасштабного вторжения России и Украины в феврале 2022 года. В ЕС смогли преодолеть энергетический кризис зимой 2022/2023 годов благодаря альтернативным поставщикам голубого топлива, например, продавцам морского сжиженного природного газа.

Тhe Guardian пишет, что согласно прогнозу, экспорт российского газа в Европу упадет до 15 млрд кубометров в 2026 году, при этом Россия не сможет значительно увеличить поставки газа в Азию из-за инфраструктурных ограничений.

Заметим, Европейский Союз наметил жесткий курс в реализации новой энергетической стратегии REPOWER. Программа позволит полностью отказаться от поставок голубого топлива из РФ.

Кроме того, энергонезависимость ЕС будет достигаться путем диверсификации энергоресурсов от надежных поставщиков, включая увеличение поставок сжиженного газа из США.

Источник фото: ua.depositphotos.com