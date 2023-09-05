Експорт російського газу до ЄС цього року може впасти на дві третини

Експорт російського трубопроводного природного газу до ЄС цього року може впасти на 21 мільярда кубометрів (млрд кубометрів), що майже на дві третини менше, ніж минулого року, і більш ніж у шість разів менше, ніж було у 2021 році.

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Про це пише Тhe Guardian.

Очікується, що загальний експорт російського природного газу впаде в цьому році до 100 млрд кубометрів зі 131 млрд кубометрів на початку року. При цьому, експорт природного газу по трубопроводах до Європи вже скоротився цього року приблизно на 17,7 млрд кубометрів.

Європа різко скоротила закупівлі російської нафти і газу після початку повномасштабного вторгнення Росії і Україну в лютому 2022 року. В ЄС змогли подолати енергетичну кризу взимку 2022/2023 років завдяки альтернативним постачальникам блакитного палива, наприклад продавців морського скрапленого природного газу.

Тhe Guardian пише, що згідно з прогнозом, експорт російського газу до Європи впаде до 15 млрд кубометрів у 2026 році, при цьому Росія не зможе значно збільшити поставки газу до Азії через інфраструктурні обмеження.

Зауважимо, Європейський Союз намітив твердий курс у реалізації нової енергетичної стратегії REPOWER. Програма дозволить повністю відмовитися від поставок блакитного палива з РФ.

Крім того, енергонезалежність ЄС досягатиметься шляхом диверсифікації енергоресурсів від надійних постачальників, зокрема збільшення поставок скрапленого газу зі США.

Джерело фото: ua.depositphotos.com