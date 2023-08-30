ЄС імпортує рекордні обсяги зрідженого газу з Росії — FT

Євросоюз планує імпортувати рекордні обсяги зрідженого природного газу з Росії, незважаючи на те, що блок прагне відмовитися від російського викопного палива до 2027 року.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на аналіз галузевих даних, який провела організація Global Witness, не називаючи прогнозовані показники.

З січня по липень 2023 року імпорт скрапленого газу в ЄС зріс на 40% порівняно з тим самим періодом 2021 року . Зростання більш стрімке, ніж середньосвітове збільшення імпорту російського СПГ (6% за той самий період).

"Шокує, що країни ЄС так важко працювали, щоб відмовитися від транспортованого російського викопного газу лише для того, щоб замінити його еквівалентом. Немає значення, чи надходить це з трубопроводу, чи з човна — це все одно означає, що європейські компанії надсилають мільярди до військової скрині Путіна", — вважає старший організатор кампанії з викопного палива в Global Witness Джонатан Норонья-Гант.

Доля російського СПГ в загальному обсязі імпорту в ЄС становить 16% (21,6 млн із загального обсягу 133,5 мн куб) у січні-липні.

Основний об'єм Росія експортує через підприємство "Ямал СПГ", контрольним пакетом якого володіє російська компанія "Новатек". Інша частина акцій належить французькій Total Energies, китайській CNPC і китайському державному фонду.

Цього року Росія стала другим за величиною постачальником СПГ в ЄС після США. Інфографіка: Financial Times

Зауважимо, що в 2022 році імпорт скрапленого природного газу (СПГ) в Європу вперше перевищив обсяги, що надходять на континент по трубопроводах. Тоді ж частка Росії у світовому експорті трубопроводів впала до 29% у 2022 році з приблизно 43% у середньому за попередні 10 років.