Європа вперше імпортувала більше скрапленого газу, ніж трубопровідного

В минулому році імпорт скрапленого природного газу (СПГ) в Європу вперше перевищив обсяги, що надходять на континент по трубопроводах.

Про це пише Вloomberg посилаючись на дані Інституту енергетики.

Видання повідомляє, що ця зміна свідчить про те, що Європа швидко відновлює свою енергетичну інфраструктуру, водночас розриваючи зв’язки з Росією після вторгнення в Україну.

Попри те, що світовий видобуток газу залишався відносно постійним у 2022 році порівняно з роком раніше, європейські країни встановили термінали для скрапленого палива, а Німеччина вперше приєдналася до клубу імпортерів. Були підписані угоди про залучення більшої кількості СПГ від таких виробників, як США.

Видання зазначає, що норвезький трубопровідний газ був врахований як внутрішня торгівля в Європі та виключений з числа імпорту.

Відповідно до статистичного огляду, минулого року імпорт європейського трубопровідного газу склав близько 151 мільярда кубометрів порівняно з 232 мільярдами роком раніше. Падіння на 35% у річному обчисленні контрастує з імпортом СПГ, який зріс до 170 мільярдів кубометрів у 2022 році зі 108 мільярдів роком раніше.

При цьому, у звіті йдеться, що частка Росії у світовому експорті трубопроводів впала до 29% у 2022 році з приблизно 43% у середньому за попередні 10 років.

Нагадаємо, Нідерланди припинили підписання нових контрактів на імпорт скрапленого газу з Росії цього року і працюють над розірванням уже існуючих контрактів.

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