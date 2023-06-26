Европа впервые импортировала больше сжиженного газа, чем трубопроводного

В прошлом году импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу впервые превысил объемы, поступающие на континент по трубопроводам.

Об этом пишет Вloomberg, ссылаясь на данные Института энергетики.

Издание сообщает, что это изменение свидетельствует о том, что Европа быстро восстанавливает свою энергетическую инфраструктуру, в то же время разрывая связи с Россией после вторжения в Украину.

Несмотря на то, что мировая добыча газа оставалась относительно постоянной в 2022 году по сравнению с годом ранее, европейские страны установили терминалы для сжиженного топлива, а Германия впервые присоединилась к клубу импортеров. Было подписано соглашение о привлечении большего количества СПГ от таких производителей, как США.

Издание отмечает, что норвежский трубопроводный газ был учтен как внутренняя торговля в Европе и исключен из импорта.

Согласно статистическому обзору, в прошлом году импорт европейского трубопроводного газа составил около 151 миллиарда кубометров по сравнению с 232 миллиардами годом ранее. Падение на 35% в годовом исчислении контрастирует с импортом СПГ, выросшим до 170 миллиардов кубометров в 2022 году со 108 миллиардов годом ранее.

При этом в отчете говорится, что доля России в мировом экспорте трубопроводов упала до 29% в 2022 году с примерно 43% в среднем за предыдущие 10 лет.

Напомним, Нидерланды прекратили подписание новых контрактов на импорт сжиженного газа из России в этом году и работают над расторжением уже существующих контрактов.

Источник фото: ua.depositphotos.com