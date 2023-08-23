Ціни на газ у Європі різко впали: з чим це пов’язано

Європейські ціни на природний газ різко впали, оскільки переговори, спрямовані на запобігання страйкам на австралійських підприємствах з виробництва зрідженого природного газу (ЗПГ), наближаються до завершення.

Про це пише Вloomberg.

Базові ф’ючерси спочатку впали на 18%, але пізніше ситуація стабілізувалася і в кінцевому етапі падіння ціни склало 11%. Проте, оновлень щодо результатів переговорів досі немає і трейдери позиціонуються в умовах того, що перемовини, які проходять в австралійському Перте, схоже, триватимуть допізна.

При цьому, якщо прогресу не буде, страйки можуть відновитися вже 2 вересня.

Видання пише, що ризик збоїв у експорті ЗПГ з Австралії, яка є одним з найбільших світових виробників, викликав стрімкий ріст азіатських і європейських цін цього місяця, і ціни встановили рекорд від квітня цього року.

Незважаючи на те, що страйки на підприємствах, що належать Woodside Energy Group Ltd. і Chevron Corp., можуть загрожувати до 10% світового постачання ЗПГ, деякі трейдери вважають останні зміни цін перебільшеними.

Хоча європейські ціни значно нижчі за рівень минулої зими, а запаси майже заповнені, ринок залишається на межі після шоку пропозиції, що послідував за вторгненням Росії в Україну минулого року.

Як пише BloombergNEF, експорт ЗПГ з США, який є ключовим постачальником палива, наразі виявився більш вигідним напрямком до Європи у жовтні, листопаді та грудні, ніж до Азії. Такий сценарій повинен сприяти зміщенню потоків ЗПГ на користь Європи, а не Азії, що в свою чергу допоможе знизити тривоги стосовно можливих проблем з постачанням.

Нагадаємо, ціни на зріджений природний газ впали з рекордно високого рівня минулого року, але це значною мірою завдяки теплій зимі. Проте цього року існує ризик збільшення волатильності ринку. Цієї зими, коли обсяги імпорту в Європі зростають, а Китай потенційно збільшує попит після скасування пандемічних обмежень, ціни можуть знову підскочити.

Джерело фото: ua.depositphotos.com



