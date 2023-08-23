Цены на газ в Европе резко упали: с чем это связано

Европейские цены на природный газ резко упали, поскольку переговоры, направленные на предотвращение забастовок на австралийских предприятиях по производству сжиженного природного газа (СПГ), близятся к завершению.

Об этом пишет Вloomberg.

Базовые фьючерсы поначалу упали на 18%, но позже ситуация стабилизировалась и в конечном этапе падение цены составило 11%. Однако обновлений по результатам переговоров до сих пор нет и трейдеры позиционируются в условиях того, что переговоры, проходящие в австралийском Перте, похоже, будут продолжаться допоздна.

При этом если прогресса не будет, забастовки могут возобновиться уже 2 сентября.

Издание пишет, что риск сбоев в экспорте СПГ из Австралии, являющейся одним из крупнейших мировых производителей, вызвал стремительный рост азиатских и европейских цен в этом месяце, и цены установили рекорд с апреля этого года.

Несмотря на то, что забастовки на предприятиях принадлежащих Woodside Energy Group Ltd. и Chevron Corp., могут угрожать до 10% мировых поставок СПГ, некоторые трейдеры считают последние изменения цен преувеличенными, сообщает Bloomberg.

Хотя европейские цены значительно ниже уровня минувшей зимы, а запасы почти заполнены, рынок остается на грани после шока предложения, последовавшего за вторжением России в Украину в прошлом году.

Как пишет BloombergNEF, экспорт СПГ из США, который является ключевым поставщиком топлива, оказался более выгодным направлением в Европу в октябре, ноябре и декабре, чем в Азию. Такой сценарий должен способствовать смещению потоков СПГ в пользу Европы, а не Азии, что в свою очередь поможет снизить тревоги по поводу возможных проблем со снабжением.

Напомним, цены на сжиженный природный газ упали с рекордно высокого уровня в прошлом году, но это в значительной степени благодаря теплой зиме. Однако в этом году существует риск увеличения волатильности рынка. Этой зимой, когда объемы импорта в Европе растут, а Китай потенциально увеличивает спрос после отмены пандемических ограничений, цены могут снова подскочить.

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